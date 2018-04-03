رشد ۲۹ درصدی بازدید گردشگران نوروزی از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار در ارتباط با میزان اقامت گردشگران نوروزی در مراکز اقامتی استان تا روز یازدهم فروردین ۹۷، اظهار کرد: طبق آمار ارائه شده به دبیرخانه ستاد اجرائی خدمات سفر استان، تا پایان روز یازدهم فروردین ۹۷، مراکز اقامتی استان پذیرای ۳۹۰ هزار و ۲۶۳ نفر بوده است، که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

آبدار در خصوص میزان بازدید از جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی نیز سخن به میان آورد و گفت: در سال جدید، با توجه به حضور گسترده گردشگران در استان، تا روز ۱۱ فروردین ماه، دو میلیون و ۳۵۴هزار و ۱۷۷ نفر از جاذبه های گردشگری استان بازدید به عمل آورده اند که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد ۲۹ درصدی مواجه بوده است.

وی در ادامه از ۲۲۰۵ مورد بازدید نظارتی، تیم نظارتی ستاد اجرایی خدمات سفر از تاسیسات گردشگری و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات به گردشگران در سطح استان خبر داد.

مرتضی آبدار اظهار کرد: بنا به اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از تاریخ ۲۷ اسفند الی ۱۱ فروردین میزان تردد در جاده های مواصلاتی استان ۱۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۳۳۳ دستگاه خودرو بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته است.

آبدار خاطرنشان کرد: طی روزهای مذکور روستای تاریخی کندوان با بیش از ۷۸ هزار نفر، رتبه نخست بازدید در میان مراکز گردشگری استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کلیسای سنت استپانوس با بیش از ۴۶ هزار بازدید در رتبه دوم در بین مراکز پر بازدید استان قرار گرفته است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی در پایان گفت: طی آمار احصا شده تا پایان روز یازدهم مراکز موزه ای و تاریخی استان با استقبال چشمگیری از سوی گردشگران نوروزی مواجه شده که در این میان موزه قاجار با تعداد بالغ بر ۲۰ هزار نفر بازدید در صدر و پس از آن موزه مشروطه با ۱۶هزار و ۵۷۰ نفر و موزه آذربایجان با ۱۶ هزار ۵۰۶ نفر به ترتیب دومین و سومین رتبه را به خود اختصاص داده اند.