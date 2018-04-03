حسین درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نوروزی جمعیت هلال احمر از ۲۵ اسفندماه آغاز شد و امدادگران تیم‌های مختلف هلال احمر در طرح‌های نوروزی حضور و مشارکتی گسترده داشته‌اند.

وی افزود: از ۲۵ اسفندماه تا ۱۳ فرودین امسال در مجموع ۴۱ حادثه جاده‌ای در استان بوشهر رخ داده است که ۱۱۳ مصدوم داشته است که ۳۳ مصدوم برای درمان منتقل شدند و ۷۷ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۲۶ مورد حادثه دریایی نیز رخ داده است که ۳۴ نفر مصدوم شدند و ۳۳ نفر به صورت سرپایی درمان شد و یک نفر نیز برای درمان انتقال یافت.

وی اضافه کرد:‌ بیشترین حادثه جاده‌ای طی این مدت در محور مواصلاتی بوشهر- شیراز، منطقه کوهستانی مربوط به پایگاه دالکی و پایگاه زیارت در محور برازجان - آبپخش و محور برازجان - بوشهر رخ داده است.

درویشی با بیان اینکه کمترین حوادث مربوط به محور دلوار - بوشهر و کنگان در محور کنگان- عسلویه بوده است، ادامه داد: بیشترین حوادث دریایی مربوط به پایگاه امداد دریایی گناوه محدوده طرح سالم سازی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: از مجموع ۴۱ حوادث جاده‌ای ۲۳ مورد تصادف و ۱۵ مورد واژگونی و ۳ مورد انحراف خودرو بوده است.

