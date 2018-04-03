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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

در پیامی؛

ظریف، درگذشت دلووان بارزانی را تسلیت گفت

ظریف، درگذشت دلووان بارزانی را تسلیت گفت

 وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی درگذشت دلووان بارزانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی درگذشت دلووان بارزانی را تسلیت گفت.

متن پیام ظریف بدین شرح است:

جناب آقای نیچروان بارزانی
نخست وزیر محترم اقلیم کردستان عراق

خبر درگذشت ناگهانی برادر ارجمندتان مرحوم دلووان بارزانی موجب تاثر و تالم شد. اینجانب این مصیبت را به شما و سایر بازماندگان ایشان و همه مردم اقلیم تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر طلب می نمایم. 

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4262099
محمد مهدی ملکی

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