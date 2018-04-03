اسکان بیش از ۲۳۷ هزار فرهنگی در مراکز اسکان سیستان و بلوچستان

علیرضا نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام نوروز ۹۷ تعداد ۲۳۷هزار و ۴۸۶ نفر روز مهمان فرهنگی از تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۶ لغایت ۱۳ فروردین سال جاری در ستادهای اسکان استان سیستان و بلوچستان پذیرش شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد خانوارهای پذیرش شده طی این مدت در ستادهای اسکان سراسر استان ۱۸ هزار و ۸۴۸ خانوار بوده است، افزود: امسال با رشد چشمگیر حضور همکاران فرهنگی در استان روبه‌رو بودیم به گونه ای که از ۲۸ اسفند ۹۶ تا روز ۱۳ فروردین سال ۹۷ ستادهای اسکان و تکریم مهمانان نوروزی سیستان و بلوچستان پذیرای ۶۷ هزار و ۸۵۳ نفر مهمان بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: به منظور ارائه خدمات مناسب یه همکاران فرهنگی بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها به صورت شبانه روزی درخدمت مهمانان عزیز نوروزی بودند.