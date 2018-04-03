به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان ظهر امروز ۱۴ فروردین با اعلام این مطلب گفت: «عملیات مرمت مجموعه تاریخی کاخ سرهنگ‌آباد زواره که در روستای سرهنگ‌آباد از توابع شهر زواره و شهرستان اردستان واقع شده از نیمه اول سال ۱۳۹۶ با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد ریال آغاز شد و تا پایان اسفند سال گذشته ادامه یافت.»

او با اشاره به اینکه این مجموعه دارای مالکیت خصوصی بوده عنوان کرد: «سال گذشته با توجه به اینکه این مجموعه تاریخی به مدت نزدیک به یکصد سال متروک مانده بود، با توافق با مالکین که به سختی نیز حاصل شد کار مرمت با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و فاصله ۴۰ کیلومتری روستای سرهنگ‌آباد از مرکز شهر، صرفاً با اعتبارات دولتی آغاز شده و پس از اتمام مرحله اول مرمت در پایان اسفند ماه سال گذشته پیمانکاران با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی مجموعه را تحویل مالکان کردند.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان درخصوص تعرض صورت‌گرفته به این مجموعه تاریخی تأکید کرد: «صبح امروز گزارش‌های مردمی به یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی اصفهان حاکی از این بوده که متأسفانه با تعرض برخی افراد ناآگاه به این مجموعه تاریخی و با آتش‌افروزی، بخشی از ایوان چوبی این اثر تاریخی که در سال گذشته مرمت شده بود، طعمه حریق شد.»

او تصریح کرد: «با سرعت عمل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان اردستان و آتش‌نشانی شهر زواره، خوشبختانه از سرایت آتش به مجموعه اصلی بنا جلوگیری به‌عمل آمد.»

الله‌یاری ادامه داد: «هم‌اینک با کنترل آتش‌نشانی، توانسته‌ایم مجموعه اصلی بنا را از تعرض صورت‌گرفته نجات دهیم، لذا هم اکنون با رفع خطر، مدیریت میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت شهرستان با حضور مسئولان قضائی شهرستان در محل استقرار یافته و در حال پیگیری این پیشامد ناگوار هستند.»

او درخصوص چگونگی پیگیری این واقعه تأکید کرد: «اگر چه این مجموعه مالک خصوصی دارد، لکن با توجه به ثبت ملی این اثر و منحصربه‌فرد بودن آن با تمام توان پیگیر این تعرض خواهیم بود و مسببان این عمل غیر فرهنگی تحویل قانون خواهند شد.»