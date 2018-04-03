  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

در پیامی؛

سرلشکر جعفری درگذشت فرزند فرمانده هوانیروز سپاه را تسلیت گفت

سرلشکر جعفری درگذشت فرزند فرمانده هوانیروز سپاه را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت فرزند سردار محمد رحمانی فرمانده هوانیروز سپاه را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مهندس بسیجی علی رحمانی فرزند فرمانده هوانیروز سپاه در سانحه رانندگی، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در پیامی این مصیبت را به وی تسلیت گفت.

 متن پیام فرمانده کل سپاه به شرح ذیل است:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 سردار سرتیپ دوم پاسدار برادر محمد رحمانی فرمانده محترم هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انا لله‌ و انا الیه راجعون

دریافت خبر جانکاه درگذشت فرزند دلبندتان، مهندس علی رحمانی که در زمره بسیجیان فرهیخته و متعهد و جوانان مومن و انقلابی بشمار می‌رفت موجب تاثر و تالم گردید.

این مصیبت جانسوز که در سانحه‌ای غم‌انگیز پدید آمد را به جنابعالی و خانواده معظم و همسر محترم آن بسیجی محبوب و فداکار تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رضوان و رحمت واسعه الهی و برای داغدیدگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می کنم.

کد مطلب 4262384
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه