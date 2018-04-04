سرهنگ مهدی فضلی علیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ایجاد امنیت پایدار و در جهت تشدید ضریب امنیتی مناطق جرم خیز و کاهش وقوع جرائم با تغییر تاکتیک‌های پلیسی و هدفمندسازی واحدهای گشت خودرویی، مأموران انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری مجرم حرفه‌ای سابقه‌دار تحت تعقیب شدند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ در ادامه افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهر چهارباغ قرار گرفت و با تشدید اقدامات امنیتی و پلیسی منطقه تحت پوشش کامل انتظامی قرار گرفت و در نهایت طی عملیاتی موفقیت‌آمیز سارق به عنف در حین سرقت دستگیر شد.

سرهنگ فضلی علیشاه تأکید کرد: متهم دارای سوابق متعدد کیفری شامل شرارت، اخاذی، درگیری با مأموران، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و غیره است که با توجه به داشتن پرونده تحت پیگیری قضایی در شعبه ۷ دادیاری دادسرای ناحیه دو کرج و تحت تعقیب بودن پلیس آگاهی استان البرز برای سیر مراحل قضایی و انتظامی تحویل پلیس آگاهی این استان شد.