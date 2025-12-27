دستگیری ۴ عضو شرکت هرمی و متهم به اخاذی در هشتگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی اظهار کرد: در پی گزارش دریافتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد در شهر هشتگرد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بافاصله وارد عمل شده و با هماهمگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با حضور مأموران در محل مشخص شد این افراد پس از نمایش کلیپ‌های انگیزشی و ایجاد تمایل برای کار، با دریافت مبالغی از مردم، به بهانه سرمایه گذاری، بدنبال کلاهبرداری و اخاذی از آنان می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص ۴ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در ادامه به شهروندان توصیه کرد: پیشنهاد دعوت به کار و سرمایه گذاری با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.