به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در ورزشگاه نیوکمپ پذیرای رم بود که برابر این تیم برتری ۴ بر یک را رقم زد.

نیمه نخست این بازی با برتری یک بر صفر میزبان همراه شد. بازی جسورانه تیم رم باعث شد در نوکمپ خبری از فشار اولیه بارسلونا نباشد. در دقایق اولیه سوارز یک گل آفساید به ثمر رساند اما اتفاق مهم خطای مشکوک به پنالتی نلسون سمدو روی ادین ژکو بود که داور از این صحنه گذشت. در دقیقه ۱۰ مسی با شوت راه دور خود دروازه بان رم را به واکنش وا داشت.

در دقیقه ۱۷ بازی ضربه فنی و زمینی راکیتیچ به تیر عمودی دروازه اصابت کرد و در برگشت شوت سوارز راهی به چارچوب نیافت.

بارسلونا در دقیقه ۳۸ موفق به گشودن دروازه حریف شد. دانیله ده روسی بازیکن با سابقه رم پاس اینیستا را قطع کرد اما توپ او به درون دروازه خودی رفت تا اینگونه بارسلونا قفل دروازه حریف را باز کند. نیمه نخست با همین تک گل به سود آبی اناریها خاتمه یافت.

رم در نخستین دقیقه از نیمه دوم می توانست کار را به تساوی بکشاند اما ضربه سر پروتی با بدشانس از کنار دروازه تراشتگن به بیرون رفت. جوردی آلبا با شوت سهمگین خود این حمله را پاسخ داد.

بارسلونا بر فشار حملات خود افزود. بعد از اینکه آلیسون یک فرصت خوب را از لیونل مسی گرفت در دقیقه ۵۵ آبی اناریها به گل دوم رسیدند. مانولاس بازیکن تیم رم تحت فشار اومتیتی در دهانه دروازه یک گل به خودی به ثمر رساند تا هر دو گل میزبان به نام بازیکنان حریف ثبت شود.

آبی اناریها در دقیقه ۵۸ گل سوم را هم به ثمر رساندند. در یک ضد حمله برق آسا مسی توپ را به سوارز رساند. ضربه مهاجم اروگوئه ای را آلیسون دفع کرد اما در ریباند پیکه کار را تمام کرد.

در دقیقه ۷۵ بازی اشتباه تراشتگن کم مانده بود کار دست بارسلونا بدهد اما او به شکلی استثنایی ضربه بازیکن رم را مهار کرد.

تیم رم در دقیقه ۸۰ مزد بازی خوب خود را گرفت. ادین ژکو در میان مدافعان حریف صاحب توپ شد و با ضربه دقیق خود دروازه میزبان را گشود.

این پایان کار دو تیم نبود و در دقیقه ۸۶ نوبت به لوئیس سوارز رسید تا در میان مدافعان تیم رم با تیزهوشی به توپ ضربه بزند و کار را تمام کند.

بارسلونا با وجود اینکه در خانه یک گل دریافت کرد اما با زدن چهار گل خیال خود را برای بازی برگشت تا حد زیادی راحت کرده است.