  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

شهرکرد- یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری شده است و هم اکنون بارش باران در نقاط مختلف این استان آغاز شده است.

شاهرخ پارسا مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش های بهاری در این استان، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد این استان شده است که از بامداد امروز پنج شنبه در سطح استان فعال شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین بارش ها در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این سامانه بارشی تا روز یکشنبه هفته آینده در سطح استان فعال است.

وی تاکید کرد: بیشترین بارش ها در جنوبی غربی استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

کد مطلب 4263628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها