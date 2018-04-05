بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

شاهرخ پارسا مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش های بهاری در این استان، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد این استان شده است که از بامداد امروز پنج شنبه در سطح استان فعال شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین بارش ها در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این سامانه بارشی تا روز یکشنبه هفته آینده در سطح استان فعال است.

وی تاکید کرد: بیشترین بارش ها در جنوبی غربی استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.