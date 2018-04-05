۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

در چهارمحال و بختیاری؛

طرح پرتودهی گاما سال آینده به بهره برداری می رسد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ملی فناوری پرتودهی گاما در چهارمحال وبختیاری، سال آینده به بهره برداری می رسد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح ملی فناوری پرتودهی گاما درچهارمحال وبختیاری سال آینده به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این طرح در منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری احداث شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر این پروژه تکمیل شده است و مراحل تست آن در حال انجام است.

طرح پرتودهی گاما زمینه اشتغال ۱۵۰۰ نفر را در چهارمحال و بختیاری فراهم می کند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح پرتودهی گاما زمینه اشتغال یک هزار و ۵۰۰ نفر را در چهارمحال و بختیاری فراهم می کند، بیان کرد: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۵۰ نفر به صورت مسقیم و یک هزار نفر به صورت غیر مستقیم را ایجاد می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح ملی فناوری پرتودهی گاما درچهارمحال وبختیاری  زمینه ساز افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی را در سطح استان فراهم می کند.

