شفر: ماندنم در استقلال تا ۷۰درصد قطعی است/حقوقم باید منصفانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری قبل از دیدار برابر مشکی پوشان گفت: ابتدا در رابطه با بازی قبل صحبت کنم، بعد از این دیدار هیجان بالا بود اما باید بگویم از عملکرد بازیکنانم خوشحالم، یادم است قبل از بازی با الریان همه می گفتند سخت ترین گروه از آن استقلال است و شاید حذف شوید، تعدادی از اصحاب رسانه می گفتند معلوم نیست استقلال بالا می آید یا خیر اما من از عملکرد تیمم خوشحالم، ما با تمرکز کار کردیم، خوب تمرین کردیم، در دیدار گذشته تعداد زیادی مصدوم داشتیم اما باید از بازیکنان تعریف کنم که عالی بودند و برنده این دیدار شدند.

وی تاکید کرد: در رابطه با امید ابراهیمی باید بگویم او عملکرد فوق العاده ای دارد و تیم را به سطح بالایی رسانده در خصوص روزبه هم باید بگویم هر بار پست او را عوض کردم هرگز مخالفت نکرد. وی توانایی هایش را نشان داد و عملکرد خوبی داشت. هواداران هم بابت عملکرد او راضی بودند. آرمین سهرابیان بازیکن جوان ماست شاید زمانی که من آمدم در ارزش گذاری، او ۵۰ هزار دلار بود اما الان ارزش او به ۴۰۰ هزار دلار رسیده؛ در کل اینکه بازیکنان با تمرکز کار کردند و مرحله به مرحله پیش رفتیم و مرحله بعد مسابقه فرداست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به دیدار فردا گفت: می خواهیم این بازی را ببریم به رتبه دوم برگردیم، امشب باید ببینم کدام بازیکن آماده و کدام بازیکن خسته است. ما بازی های پی در پی داشتیم و با توجه به دیدار فردا نفرات مان را انتخاب می کنیم. اگر تیم حریف بازنده باشد هیچ کس از آنها خرده نمی گیرد. ما فردا بازی سختی خواهیم داشت باید با صددرصد تمرکز وارد زمین شویم و امیدوارم هواداران فردا به ورزشگاه بیایند و از ما حمایت کنند تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

شفر در ادامه تصریح کرد:‌ درباره لیگ قهرمانان خوشحالم که پرسپولیس هم به دور بعدی مسابقات صعود کرد این برای فوتبال ایران اتفاق بسیار خوبی است و همچنین امتیازاتی که ای اف سی به فوتبال ایران می دهد. امیدوارم هر دو تیم به مرحله های بعدی صعود کنیم. هر چقدر تیم های بیشتری در لیگ قهرمانان به مراحل بالاتری برسند برای فوتبال ایران مفید خواهد بود. من برای تراکتورسازی هم آرزوی موفقیت می کنم طبیعتا همه به دنبال برد هستیم اگر ما در گروه مان اول و ذوب آهن دوم شود،باید رو به روی هم قرار بگیریم، در کل اینکه امیدوارم تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان موفق باشند.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سوال که «فردا با تیمی بازی دارید که سقوطش قطعی شده ممکن است بازیکنان تان این دیدار را دست کم بگیرند؟»، گفت: صبح در جلسه آنالیز این نکته را یادآوری کردم که اگر قرار است با ۸۰ درصد توان وارد زمین شوید موفق نخواهید شد، به بازیکنان گفتم هر آنچه در توان دارید در زمین بگذارید تا موفق شوید ما نباید با غرور و تکبر بازی کنیم زیرا این کار باعث می شود بازی برای ما سخت شود و نتوانیم موفق باشیم.

وینفر شفر در خصوص ادامه همکاری اش با استقلال و تمدید قرارداد با آبی پوشان گفت: در رابطه با قراردادم صحبت هایی که در صفحه های مجازی و برخی رسانه ها مطرح می شود را باور نکنید هنوز درباره دستمزد و قرارداد صحبت نمی کنم چون این مساله داخلی است. کارم هنوز با استقلال تمام نشده چند هفته پیش این موضوع را گفتم اما برخی خبرنگاران لبخند زدند. من با کار سخت بیگانه نیستم، به دنبال این هستم که هویت خوبی برای باشگاه استقلال به وجود بیاورم به جرات می توانم بگویم ۷۰ درصد ماندنم قطعی شده اما روی ۳۰ درصد توافق نداریم. من به دنبال دریافت دستمزد منصفانه هستم مطمئنا اگر خوب کار کنم دستمزدم بالا می رود شما هم اگر خوب کار کنید دستمزدتان بالا می رود، چیزی که الان وجود دارد در اختیار من نیست من مدیرعامل باشگاه نیستم و این نکته را شنیدم که وزیر محترم ورزش قبل از حضور من به استقلال موافقت کرده و این یک اتفاق خوب برای استقلال بود.

وی در پاسخ به این پرسش که «گفته شده است مدیران باشگاه خواسته اند تا از دستیاران ارزان قیمت استفاده کنید؟»، گفت: از این شایعات خبر ندارم، باید بدانید که در لیگ قهرمانان و یا فرمول یک ماشین و بازیکنانی نیاز هستند که از سطح کیفی بالایی برخوردار باشند. ما در لیگ قهرمانان عملکرد بسیار خوبی داشتیم. شاید تعداد کادر فنی ما از پرسپولیس کمتر باشد البته من به آن مساله کاری ندارم اما باید برای موفقیت سطح بالایی در کار داشته باشید آیا شما در روزنامه هایتان کسی را که نتواند بخواند و بنویسد نگه می دارید؟

وی تصریح کرد: حتی قبل از اینکه من بیایم دستیاران کادر فنی قبلی بیشتر بودند اما این تیم در مسیر نزول بود و اگر من نمی آمدم شاید به پایین تر هم سقوط می کرد.

شفر در پاسخ به این سوال که «شفاف بگویید آیا دستیاران شما برکنار خواهند شد و یک تعداد دستیار به شما تحمیل خواهد شد؟»، گفت: هرگز درباره جلساتی که با مدیرعامل و دیگر مسئولان استقلال داشتم صحبت نمی کنم. این مسائل فقط بین ما و آنهاست و این فقط یک راز است، همانطور که ما در جلسات قبل از بازی با بازیکنان صحبت می کنیم ولی به بیرون درز پیدا نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی یک تیم بزرگ است شایعات در آن هم بزرگ خواهد بود اما در هیچ جای دنیا این شایعات نشنیده بودم شاید اگر الان ۴۰ ساله بودم از این سوال شما عصبی می شدم ولی در حال حاضر دیگر برایم اهمیتی ندارد.

سرمربی استقلال در ادامه تصریح کرد: این نکته را باید بگویم که در زمان کادر فنی سابق دستمزد مربی بدنساز تیم از تمام اعضای کادر فنی من بیشتر بود اما آمادگی جسمانی خوبی بازیکنان نداشتندو نتوانستند موفق باشند. من به شایعات پاسخ نمی دهم اما هر سوالی در خصوص خودم یا خانواده ام داشتید می توانید بپرسید.

شفر در پاسخ به این سوال که آیا «بویان در ادامه لیگ بازی خواهد کرد و یا فقط صرفا یک خرید بی کیفیت بوده است؟»، گفت: برای بازی فردا هیچ چیز مشخص نیست شاید با همان ترکیب برابر الریان به میدان برویم البته با یک یا دو تغییر؛ من به حریفان احترام می گذارم و هیچ حریفی را دست کم نمی گیرم و در مورد بویان هم باید بگویم او نیاز به اعتماد به نفس دارد و مطمئنا با تمرین زیاد، حمایت و اعتماد به نفس بالا به جایگاه واقعی اش خواهد رسید.

سرمربی آبی پوشان در پایان و در پاسخ به این سوال که «اگر از شما بخواهند که در استقلال بازی کنید کدام پست را انتخاب می کنید؟»، گفت: در دوران جوانی در تمامی پست ها اعم از دفاع، هافبک و فوروارد بازی کردم اما در حال حاضر تنها به موفقیت استقلال فکر می کنم و دوست دارم این تیم پله پله بالا رفته و به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند.