۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۳۸

سفیر روسیه در لندن بهبود وضعیت جسمانی اسکریپال را تبریک گفت

به دنبال انتشار خبر بهبود وضعیت جسمانی جاسوس سابق روس و دخترش در لندن، سفیر روسیه این اتفاق را به خانواده اسکریپال تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، «یولیا اسکریپال» دختر «سرگئی اسکریپال» جاسوس سابق روس که همراه پدرش در انگلیس دچار مسمومیت شده بود در تماسی تلفنی با دخترعمویش در روسیه گفته است وضع جسمانی هر دو در حال بهبود است و انتظار می‌رود به زودی از بیمارستان مرخص شوند.  

تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد ویکتوریا اسکریپال برادر زاده سرگئی اسکریپال متن این گفتگوی تلفنی را در اختیار این تلویزیون  قرار داده است.  

در پی انتشار این خبر سفیر روسیه در انگلیس بهبود وضعیت جسمانی یولیا اسکریپال و پدرش را به خانواده آنها تبریک گفت.

بر این اساس مکالمه تلفنی مذکور عصر دیروز صورت گرفته و یولیا گفته است همه چیز به خوبی پیش می‌رود و هر دو رو به بهبود هستند.

شبکه روسیا الیوم نیز گزارش داد یولیا اسکریپال پس از بهبودی حال خود با ارسال پیامی از ساکنان سالزبری در انگلیس تشکر کرده است.  

