رژیم سعودی باید در دادگاه صالح اسلامی محاکمه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که همچنان موضوع روز به حساب میآید، اظهار داشت: فلسطینیها راهپیمایی حق بازگشت انجام دادند و صهیونیستها، آنها را به گلوله بستند که نتیجه آن ۲۰ نفر کشته و ۱۰۰۰ نفر مجروح بود.
وی ادامه داد: حقیقت این است که خونخواری در ذات صهیونیستها است و جواب این رژیم جنایتکار جز زور نیست و این پیام مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از مبارزین فلسطینی هم مُبیّن این واقعیت است.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: در طول ۷۰ سال اشغال فلسطین، مذاکرات و نشستهای فراوانی صورت گرفت، ولی نه تنها از آوارگی آوارگان فلسطینی نکاست، بلکه روز به روز بر تعداد آوارگان آنها افزود و نهایتاً منجر به جَریتر شدن این رژیم جنایتکار شد.
جهان اسلام باید در برابر جنایتهای صهیونیستها از خود واکنش نشان دهد
خاتمی با بیان اینکه در این برهه از زمان، صحبت کردن در خصوص مذاکره با رژیم صهیونیستی یک اشتباه استراتژیک است، گفت: جهان اسلام باید در برابر جنایتهای صهیونیستها، از خود واکنش نشان دهد و این به اقتضای غیرت مسلمانی و غیرت عَربی است.
وی تصریح کرد: مگر فلسطینیها عَرب نیستند که این به اصطلاح کشورهای عرب، سکوت پیشه میکنند؟ این سکوت آنها مصداق همان چیزی است که ما میگوییم «سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن».
خطیب نماز جمعه تهران اظهارداشت: آنچه در این میان تعجببرانگیز است، این است که برخی از مفتیان دینفروش در عربستان فتوا دادند که تظاهرات غزه، بدعت و حرام است و سخنگوی رژیم صهیونیستی هم به استقبال از این سخن آمد، اما باید به آنها بگویم که قرآن میگوید «رفتار شما ضد اسلامی است».
خاتمی گفت: چرا آرام هستید، چرا سکوت میکنید و چرا از مظلومین حمایت نمیکنید؟ پیامبر (ص) قبل از بعثت در پیمان جوانمردان شرکت کردند؛ بنابراین فتوای مفتیان، ضد قرآن و ضد صحبت و رفتار نبوی است.
وی ادامه داد: اخیراً یکی از مقامات رژیم صهیونیستی گفته «تا پایان سال میلادی، ما به حزبالله حمله میکنیم»؛ البته در این خصوص غیورمردان حزبالله، جواب کوبنده و لازم را به آنها دادهاند، اما من هم به آنها میگویم که شما یکی، دو مرتبه شانس خود را آزمودید و دیدید که حزبالله با موشکهای ۷۰ کیلومتری خود، تلآویو و حیفا را به شهر اشباح تبدیل کرد.
حزبالله امروز بسیار قویتر از گذشته شده است
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه حزبالله امروز بسیار قویتر از گذشته شده است، افزود: به صهیونیستها میگویم که «اگر بیمیل نیستید که تلآویو و حیفا با خاک یکسان شود، بار دیگر شانس خود را بیازمایید».
خاتمی گفت: رهبری در این رابطه فرمودند «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال دیگر را نخواهد دید»؛ شاید تقدیر خداوند این باشد که آنها دیوانگی کنند و قبل از این مدت، رژیم صهیونیستی متلاشی شود.
وی تصریح کرد: این روزها اراجیف زیادی از جوانک ناپختهی سعودی به گوش میرسد. لکه ننگ به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و علنی کردن آن کمی جدید است، اما عربستان چند دهه است که با آنها همکاریهای مختلفی را دارد.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تاکنون سه بار به غزه و سه بار به لبنان حمله کرده است و هر بار با تشویق و حمایت مالی سعودیها، این کار انجام شده است و در نهایت اینکه امروز رژیم عربستان اقدامات مخفی گذشته خود را با رژیم صهیونیستی به طور علنی مطرح میکند.
رژیم عربستان، رژیم مفسدی است
خاتمی با بیان اینکه رژیم عربستان، رژیم مفسدی است که باید در دادگاه صالح اسلامی به جنایات آن رسیدگی شود، گفت: آنها پایهگذار تمام گروههای تکفیری هستند؛ شما باور نکنید که در هیچ جای عالم، ترور، عملیات انتحاری و یا بمبگذاری صورت بگیرد، مگر اینکه یک پای آن، قارون منطقه باشد.
وی ادامه داد: جنایات یمن، لکه ننگ ابدی رژیم سعودی است، آنها چهار سال است که در یمن کشتار به راه انداخته، آنجا را به ویرانه تبدیل کردهاند، تاکنون ۱۰ هزار نفر را کشتهاند و اخیراً هم که به آوارگان بیپناه، کودکان و زنان حمله کردند؛ در خط مقدم این جنایات، ولیعهد سعودی قرار دارد که باید تقاص جنایات خود را پس دهد.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: رژیم سعودی در تمام جنایات رژیم صهیونیستی شریک است. به کیفرخواست سعودیها، فضولی و دخالتهای آنها را در کشورهای دیگر اضافه کنید. به طور مثال آنها ۱۰۰ میلیون دلار برای دخالت در انتخابات عراق کنار گذاشتهاند و همچنین در مسئله سوریه، به آنها پیام دادهاند که «از ایران و حزبالله دست بکشید تا ما میلیاردها دلار برای بازسازی کشورتان هزینه کنیم» و اضافه کنید دخالتهای آنها را در لبنان و دیگر کشورهای منطقه.
نشانههای زوال رژیم سعودی آشکار شده است
خاتمی افزود: این دخالتها و فضولیها قطعاً جرم است و با این پرونده سیاه سیاسی رژیم سعودی، انشاءالله این رژیم کهنه و پوسیده متلاشی خواهد شد و با متلاشی شدن آن، به فضل الهی رژیم صهیونیستی هم خواهد پاشید؛ چرا که تمام امید آنها به رژیم سعودی است.
وی با اشاره به اینکه نشانههای زوال رژیم سعودی آشکار شده است، تصریح کرد: بگیر و ببندهای داخلی و نزاعهای درون رژیم سعودی، اینها همه نشان از پوسیده شدن پایههای آن رژیم دارد و نهایتاً اینکه آنها امروز دچار توهم شده و حرفهای گُندهتر از دهانشان میزنند و ایران را تهدید میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: از سعودیها میپرسم که «میدانید ایران کجاست؟»؛ ایران جایی است که نشان داده ارباب شما که آمریکا باشد هم نمیتواند غلطی در این کشور بکند، چه برسد به شما.
خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این شعر حافظ یک مصداق بارز داشته باشد، آن عربستان سعودی است که میگوید «ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است/ عِرض خود میبری و زحمت ما میداری».
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