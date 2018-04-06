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۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

ظریف در بدو ورود به نخجوان:

امیدواریم همکاری های اقتصادی ایران و نخجوان گسترش پیدا کند

امیدواریم همکاری های اقتصادی ایران و نخجوان گسترش پیدا کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ارتباطات گسترده فرهنگی و همکاری های اقتصادی بین ایران و نخجوان همواره وجود داشته و امیدوارم در این سفر همکاری های اقتصادی را گسترش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به نخجوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه های گذشته بنده میزبان رییس شورای عالی نخجوان بودم و امروز به دعوت ایشان خوشحالم که از نخجوان بازدید می کنم.

وی گفت: جمهوری اسلامی در شرایط دشوار در کنار مردم نخجوان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم و جمهوری خودمختار نخجوان داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ارتباطات گسترده فرهنگی و همکاری های اقتصادی بین ایران و نخجوان همواره وجود داشته و امیدوارم در این سفر علاوه بر تقویت این گفتگو ها بتوانیم همکاری های اقتصادی را هم گسترش دهیم.

کد مطلب 4264036
محمد مهدی ملکی

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