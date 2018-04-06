امیدواریم همکاری های اقتصادی ایران و نخجوان گسترش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به نخجوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه های گذشته بنده میزبان رییس شورای عالی نخجوان بودم و امروز به دعوت ایشان خوشحالم که از نخجوان بازدید می کنم.

وی گفت: جمهوری اسلامی در شرایط دشوار در کنار مردم نخجوان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم و جمهوری خودمختار نخجوان داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ارتباطات گسترده فرهنگی و همکاری های اقتصادی بین ایران و نخجوان همواره وجود داشته و امیدوارم در این سفر علاوه بر تقویت این گفتگو ها بتوانیم همکاری های اقتصادی را هم گسترش دهیم.