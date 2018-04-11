درخواست از برانکو با خاطر بازیکن مغضوب/ شعار علیه گلر حریف

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم از هفته بیست و هشتم لیگ برتر از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

* هوداران حاضر در ورزشگاه محسن مسلمان را مورد تشویق قرار داد و از سرمربی قرمزپوشان خواستند این بازیکن را برای فصل بعد در پرسپولیس نگه دارد.

* هوداران پرسپولیس با اینکه قرار نیست امروز جشن قهرمانی گرفته شود سرود قهرمانی سر داده و از اینکه تیمشان در لیگ هفدهم هم به مقام قهرمانی دست پیدا کرده خوشحال بودند.

* محسن فروزان که طرفداران پرسپولیس از او خاطره خوبی ندارند از سوی طرفداران مورد توهین قرار گرفت.

* سیدجلال حسینی، وحید امیری و علیرضا بیرانوند بیشتر از سایر بازیکنان تشویق شدند.

* مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی که بازیکن پرسپولیس بود از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* طرفدارن پرسپولیس با توجه به بازی گسترش فولاد و استقلال در یک اقدامی جالب تیم گسترش و سرمربی آن را مورد تشویق قرار دادند و از کریمی خواستند تا استقلال را شکست دهد.

* هواداران پرسپولیس با تشویق حمیدرضا گرشاسبی از او خواستند همچنان از برانکو حمایت کرده تا سرمربی قرمزپوشان بتواند با آرامش فصل آینده را هم با قهرمانی به پایان برساند.