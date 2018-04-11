درخواست از برانکو با خاطر بازیکن مغضوب/ شعار علیه گلر حریف

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم از هفته بیست و هشتم لیگ برتر از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
* هوداران حاضر در ورزشگاه محسن مسلمان را مورد تشویق قرار داد و از سرمربی قرمزپوشان خواستند این بازیکن را برای فصل بعد در پرسپولیس نگه دارد.
* هوداران پرسپولیس با اینکه قرار نیست امروز جشن قهرمانی گرفته شود سرود قهرمانی سر داده و از اینکه تیمشان در لیگ هفدهم هم به مقام قهرمانی دست پیدا کرده خوشحال بودند.
* محسن فروزان که طرفداران پرسپولیس از او خاطره خوبی ندارند از سوی طرفداران مورد توهین قرار گرفت.
* سیدجلال حسینی، وحید امیری و علیرضا بیرانوند بیشتر از سایر بازیکنان تشویق شدند.
* مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی که بازیکن پرسپولیس بود از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.
* طرفدارن پرسپولیس با توجه به بازی گسترش فولاد و استقلال در یک اقدامی جالب تیم گسترش و سرمربی آن را مورد تشویق قرار دادند و از کریمی خواستند تا استقلال را شکست دهد.
* هواداران پرسپولیس با تشویق حمیدرضا گرشاسبی از او خواستند همچنان از برانکو حمایت کرده تا سرمربی قرمزپوشان بتواند با آرامش فصل آینده را هم با قهرمانی به پایان برساند.
نظر شما