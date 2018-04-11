پیروزی استقلال برابر گسترش فولاد تبریز در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از هفته بیست و هشتم هفدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه بین تیم های گسترش فولاد و استقلال در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز آغاز شد که نیمه اول آن با برتری یک بر صفر آبی های تهران به پایان رسید. علی قربانی(۱۱) برای استقلال گل زد.

شاگردان شفر که یکی از اصلی ترین گزینه ها برای قرار گرفتن در جایگاه دومی لیگ هفدهم و کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا هستند، برای تثبیت جایگاه خود نمایش هجومی برابر گسترش فولاد داشتند و در همان دقایق ابتدایی به گل برتری نیز دست پیدا کردند.

در دقیقه ۱۱ این دیدار سرور جباروف با پاسی دقیق و زیبا علی قربانی را در موقعیت گل قرار داد و او هم با ضربه ای آرام نخستین گل آبی پوشان را به ثمر رساند. در ادامه نیز استقلال حاکم بر بازی بود و توانست علاوه بر حفظ گلی که به ثمر رساند، موقعیت هایی را هم روی دروازه حریف ایجاد کند.