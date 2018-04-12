ابوالغیط محورهای نشست سران عرب در دمام درباره ایران را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد: بیشتر رهبران عرب در نشست یکشنبه آینده الدمام عربستان حاضر خواهند شد و فقط کسانی که بیمار هستند یا توان سفر ندارند نمی آیند.

وی درباره محورهای این نشست گفت: نشست علامت های روشنی به ایران درباره تجهیز انصارالله به موشک های بالستیکی که اخیر به عربستان شلیک شده ارسال خواهد کرد.

دبیر کل اتحادیه عرب دیگر محورهای نشست را شامل درخواست از جامعه جهانی درباره اصلاح توافق هسته ای امضا شده با ایران، پیام به اسرائیل با توجه به حوادث اخیر غزه و انتقال سفارت آمریکا و بیت المقدس و دیگری مربوط به محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی در دوما در سوریه دانست.

ابوالغیط ادعا کرد: ایران در منطقه به گونه ای حرکت می کند که گویا منطقه تابع آن است. نشست سران عرب ضمن اینکه ایران را محکوم خواهد کرد پیامهای روشنی برای تغییر رفتارش به آن ارسال خواهد کرد و دخالت های آنرا محکوم می کند و از جامعه جهانی خواهد خواست که مانع از این رفتارها شود.

وی اعلام کرد: کمیته چهارجانبه مربوط به ایران شامل وزیران خارجه مصر، امارات، عربستان و بحرین و اتحادیه عرب این موضوع را قبلا بررسی کرده است اما بندهای جدید در الدمام درباره توافق هسته ای ایران و ضرورت اصلاح این توافق تا الزام آور و غیرقابل برگشت باشد و به چارچوب زمانی مرتبط نباشد، اضافه خواهد شد. درباره موشک های بالستیک این نشست خواستار تحرک جامعه بین المللی برای جلوگیری از توان توسعه موشکهای قاره پیما تهران خواهد شد و اینکه تحرکاتش را در سطح منطقه ای محدود کند.

ابوالغیط درباره یمن نیز احتمال گشایش سیاسی را بعید دانست و درباره موضوع فلسطین نیز از ایده های زیادی که مطرح است دم زد و اینکه تصمیم ترامپ درباره قدس محکوم خواهد شد و جامعه جهانی با این تصمیم مقابله کند.

وی اعلام کرد که موضوع قطر در این نشست مطرح نخواهد شد.