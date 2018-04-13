مارتین اسکورسیزی سریال کمدی می سازد/ همکاری با نتفلیکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، ارتباط کاری مارتین اسکورسیزی با شبکه نتفلیکس گسترش یافته و این فیلمساز قصد دارد یک کمدی ویژه برای این شبکه کارگردانی کند.

این سریال کمدی که هنوز عنوانی برای آن تعیین نشده نگاهی به «Second City Television» دارد که یک شوی کمدی به یادماندنی کانادایی است که از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ روی آنتن می‌رفت.

اوژنی لوی، آندرا ماترین، مارتین شورت، کاترین اوهارا، دیو توماس و جو فلاتری حاضران آن برنامه هفتگی ۱۳ ماه می در سینما الگین تورنتو گرد می‌آیند تا برابر مخاطبان یک گفتگوی زنده با عنوان «یک بعداز ظهر با سریال Second City Television» را با حضور اسکورسیزی ترتیب دهند.

برنامه «Second City Television» پاسخ کانادا به «Saturday Night Live» بود که اکنون فصل ۴۲ آن روی آنتن می‌رود.

شوی «Second City Television» نامزد چندین جایزه امی شد و این جایزه را برای دستاوردهای ویژه در نویسندگی در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ دریافت کرد.

این پروژه که جدیدترین پروژه اسکورسیزی است هنوز تاریخی برای نمایش ندارد. آخرین فیلم سینمایی وی «سکوت» سال ۲۰۱۶ اکران شده بود.