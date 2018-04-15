مدیریت بحران نسبت به سرمازدگی محصولات باغی در اردبیل هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه سرد بارشی و افت دمای هوا در اکثر استان اردبیل که در برخی شهرها تا منفی سه درجه اعلام شده است، احتمال سرمازدگی محصولات باغی و زراعی افزایش یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط فعلی جوی در استان گفت: با توجه به کاهش دمای هوا کشاورزان، زارعان و باغداران استان باید نسبت به مقابله با سرمازدگی تمهیدات و اقدامات لازم را به عمل آورند.

فرهاد عبدالعلی پور تصریح کرد: با توجه به افت ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوا در بیشتر مناطق استان لازم است فعالان در حوزه زراعی و باغی و نیز مرغداران، زنبورداران و دامداران برای جلوگیری از خسارت های احتمالی اقدامات ضروری را اعمال کنند.

وی بیشترین نگرانی در این شرایط را سرمازدگی محصولات زراعی و باغی عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص ضمن بازدید مکرر باید به تنظیم دمای انبارها، مراکز پرورش ماهی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها، حفاظت از تجهیزات گلخانه‌ای و آبیاری تحت فشار و محافظت از کندوهای زنبورعسل توجه شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه این روند تا اواخر این هفته بویژه تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت، تاکید کرد که زارعان، باغداران و سایر فعالان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامی باید به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران توجه و توصیه های فنی را رعایت کنند.

با ورود سامانه جدید بارشی و سرد از اواخر روز شنبه به این استان، برخی از مناطق اردبیل از صبح امروز چهره زمستانی به خود گرفته و شهروندان شاهد کاهش محسوس دمای هوا و بارش خفیف برف هستند.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دمای هوا موجب حاکمیت هوای سرد بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان شده و دما هوا را در برخی شهرها تا منفی سه درجه کاهش داده است.