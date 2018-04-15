به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بعد از ظهر یکشنبه در آغاز به کار این کنگره بین المللی با بیان اینکه خیلی ها تلاش می کنند که مولوی را به نام خود ثبت کنند، اضافه کرد: مولوی متعلق به همه ملل و بشریت است چون نمی توان خورشید، ماه یا ستاره را به نام کسی ثبت کرد.

گودرز صادقی با تاکید بر اینکه وظیفه همگانی است که از مولوی صیانت کنند، یادآور شد: مولوی به زبانی سخن گفته که بعد از ۸۰۰ سال هنوز هم برای اقشار مختلف قابل درک است.

وی تصریح کرد: مولوی جلوتر از زمان و فراتر از جغرافیا، سیاسی و اجتماعی بوده، چنانچه اشعار مولوی در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان قابل درک است و این نشان می دهد وی روشنفکری بوده که با زبان توده مردم صحبت کرده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: باید اساتید و روشنفکران این هنر را از مولوی درک کرده و با زبان عامه مردم سخن گفته و با توده مردم حشر و نشر داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم معرفی و ترویج اندیشه های مولوی در جامعه و در سطح بین المللی تاکید و این مهم را یکی از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد.