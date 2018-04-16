آمریکاواروپادرآستانه توافق درباره برنامه موشکی وبازرسیها از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: آمریکا و اروپا در دوره تازه گفتگوهای خود درباره برجام به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند و از جمله در مسئله بازرسی‌ها و تلاش برای محدود کردن برنامه موشکی ایران در آستانه توافق قرار گرفته‌اند.

دو مقام ارشد ایالات متحده در گفتگو با آسوشیتدپرس گفتند که واشنگتن و کشورهای اروپایی در آستانه توافق درباره برنامه موشکی و بازرسی ها از ایران هستند، اما هنوز در مورد سقف زمانی محدودیت غنی سازی ایران موسوم به مقررات «غروب خورشید» توافق وجود ندارد.

به نوشته آسوشیتدپرس، مقام‌های آمریکایی و اروپایی هفته گذشته برای بحث درباره توافق هسته‌ای با ایران و تغییرات مد نظر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در این توافق، در واشنگتن گفتگو کرده‌اند.

به گفته مقامات ایالات متحده، طرفین در این مذاکرات پیشرفت هایی به دست آوردند اما نتوانستند در مورد همه موارد به توافق برسند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، در ماه جاری میلادی به طور جداگانه به واشنگتن سفر خواهند کرد و به نوشته آسوشیتدپرس، سفر این دو مقام اروپایی احتمالا آخرین شانس طرفین برای دستیابی به توافق با آمریکا برای «اصلاح» موضوعاتی است که ترامپ آنها را «نواقص» توافق هسته‌ای با ایران خوانده است.

رفع سقف زمانی محدودیت غنی‌سازی ایران، محدود شدن برنامه موشکی ایران و دسترسی نامحدود و بی‌قید و شرط به مراکز نظامی ایران و مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران درخواست‌هایی است که ترامپ مطرح کرده و گفته است در صورتی که این خواسته‌ها محقق نشود، در موعد بعدی تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران یعنی ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) این توافق را لغو خواهد کرد.

دو مقام ارشد ایالات متحده در گفتگو با آسوشیتدپرس گفتند که واشنگتن و کشورهای اروپایی در آستانه توافق درباره برنامه موشکی و بازرسی ها از ایران هستند، اما هنوز در مورد سقف زمانی محدودیت غنی سازی ایران موسوم به مقررات «غروب خورشید» توافق وجود ندارد.

دو مقام آمریکایی اظهار داشتند که مسائل موشکی و بازرسی اساسا حل شده، اما دقیقا مشخص نیست چه چیزی توافق شده است.

به گفته مقامات مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، طرفین درباره مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران هم در جلسه‌ای دیگر بحث کرده‌اند، اما در این رابطه به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که توافق هسته ای قابل مذاکره مجدد نیست و تغییر مفاد این توافق را نمی پذیرد.

