به گزارش خبرنگار مهر، سالیان سال است که فوتسال و ورزش ایران به خبر کناره گیری تیم های قهرمان و با سابقه خود از سطح اول این رشته عادت کرده است و آتش این انصراف و انحلال، هربار دامن یکی از تیم های لیگ برتری را می گیرد.

در تازه ترین اتفاق، باشگاه تاسیسات دریایی که از سال گذشته حضورشان در لیگ برتر با شک و تردید همراه بود، سرانجام به صورت قطعی از حضور در لیگ برای فصل بعد انصراف داد. این تصمیم به گفته کنگانی عضو هیات مدیره تاسیسات، به خاطر مشکلات مالی و بعد از جلسه روز گذشته هیات مدیره گرفته شده است.

تاسیسات دریایی در عمر ۶ ساله خود در لیگ برتر به افتخارات زیادی دست یافت. این تیم با هدایت وحید شمسایی دو بار عنوان قهرمانی لیگ را از آن خود کرد و یکسال هم به قهرمانی در جام باشگاه های آسیا رسید. تاسیسات فصل قبل هم با وجود تغییرات زیادی که داشت، توانست نایب قهرمان لیگ شود اما سال بعد نامی از این تیم در لیگ برتر شنیده نخواهد شد.

در واقع تاسیسات راه دیگر تیم های بزرگ و قهرمان فوتسال ایران را طی کرده است. پیمان تهران، استقلال، پاس، تام ایران خودرو، شن سا ساوه، شهید منصوری قرچک، فولاد ماهان اصفهان و دبیری تبریز که سابقه قهرمانی در لیگ فوتسال ایران را دارند، در سالهای گذشته به دلایل مختلف - از مشکلات مالی گرفته تا بی توجهی فدراسیون به درخواستها و مانع تراشی های مختلف - قید تیمداری در لیگ را زده بودند.

تاسیسات هم با سابقه دو قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در آسیا، سنت شکنی نکرد و در شرایطی که تهران را مجددا به یکی از قطب های فوتسال ایران تبدیل کرده بود، از لیگ کنار کشید.