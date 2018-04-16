پیگیری روند درمان قربانی اسیدپاشی تبریز/طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده تبریز در مجلس، زهرا ساعی با یادآوری اسیدپاشی اخیر تبریز، گفت: با پیگیری های صورت گرفته در روزهای اخیر با هماهنگی با خانواده این قربانی اسیدپاشی ادامه مداوا در یکی از بیمارستان های تبریز انجام خواهد شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در مورد آخرین وضعیت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی افزود: این طرح از سوی من وسایر اعضای فراکسیون زنان بنا به ضرورت ها تهیه وبه امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده است.

وی با بیان اینکه این طرح به کمیسیون قضایی مجلس ارسال و ارائه شده است، تصریح کرد: با توجه به حادثه اخیر اسیدپاشی بسیار ضروری است که بررسی طرح مذکور در دستور کار کمیسیون قرارگرفته و هر چه سریع تر برای بررسی به صحن علنی ارائه شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، از مردم، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول درخواست کرد تلاش لازم جهت کاهش و رفع اقدامات غیرانسانی مانند اسیدپاشی را داشته باشند، ادامه داد: فروش اسید و مواد باید براساس ضوابط، مقررات خاص و نظارت های لازم از سوی دستگاه های مسئول صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت افزایش حمایت سازمان های مردم نهاد از قربانیان اسیدپاشی تاکید کرد و گفت: این سازمان ها باید برای ریشه کردن کردن معضل اسیدپاشی از جامعه تلاش کنند؛ هزینه های درمان قربانیان اسیدپاشی بسیار سنگین بوده ونیاز است اقشار مختلف مردم توجه و حمایت ویژه را در کنار حمایت مناسب دولت داشته باشند.