حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۲ اظهار کرد: از دوشنبه ۱۶ شهریور تا چهارشنبه ۱۸ شهریور، افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا ابتدای صبح پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق مرکزی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: وزش باد شدید می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز شود.

خورشیدی با اشاره به احتمال خیزش گردوخاک گفت: در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران نیز احتمال کاهش کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار وجود دارد.

وی از پیش‌بینی بارش در بخش‌هایی از استان خبر داد و عنوان کرد: احتمال افزایش ابر و بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات شمالی استان وجود دارد و از بعدازظهر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه نیز در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با توصیه به شهروندان برای رعایت احتیاط در تردد جاده‌ای و کوهستانی گفت: شهروندان از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت و سست، درختان و سازه‌های ناتمام و همچنین حضور در مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها خودداری کنند.

خورشیدی افزود: اطمینان از استحکام داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، پرهیز از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک و پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست توصیه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هشدار شماره ۴۳ نیز درباره بارش روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان تهران، صادر شده است.