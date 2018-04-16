ریشه مناقشات تروریستی منطقه تجاوزات نظامی آمریکا  است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با خانم نوین وین تی کیم رئیس مجلس ویتنام دیدار و گفت وگو کرد.

ملت ایران همیشه با افتخار از ویتنام یاد می کنند/ هوشی مین رهبری ساده زیست بود

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه مبارزات ویتنام در گذشته همیشه برای ملت ایران آشنا بوده است، گفت: ملت ایران همیشه با افتخار از ویتنام یاد می کنند و در بازدیدی که از مقبره هوشی مین داشتم محل زندگی ایشان نشان می داد که وی رهبری مردمی بوده است و اگر در آینده نزدیک اعضای پارلمان ویتنام به ایران سفر کند و از ساختمان محل زندگی امام خمینی (ره) بازدید کند متوجه می شوند که ایشان نیز در ساختمانی بسیار ساده زندگی می کرده اند.

وی با اشاره به اینکه قرابت های رفتاری بین دو کشور سبب شده که علایق دو کشور و پارلمان زیاد باشد، افزود: مجلس ایران علاقه مند است که روابط دو پارلمان در سطوح مختلف گسترش یابد که در این راستا زمینه های مختلفی برای همکاری ها وجود دارد.

اعلام آمادگی برای افزایش روابط تجاری بین ایران و ویتنام

رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه پارلمان دو کشور می توانند کمک کنند که هدف هایی که در دیدار روسای جمهور دو کشور در حوزه های مختلف برای گسترش همکاری ها تعریف شده تحقق یابد، ادامه داد: روابط تجاری بین ایران و ویتنام نسبتا خوب و مناسب است اما باید سطح آن افزایش یابد که در این باره همانگونه که در گذشته روی سطح روابط تجاری دو میلیارد دلاری تاکید شده باید با توجه به ظرفیت های مناسب موجود این حجم روابط تحقق یابد که با توجه به پتانسیل های مناسب دو کشور دست یافتنی است.در حوزه نفت و گاز می توانیم زمینه هایی را برای سرمایه گذاری ویتنام فراهم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ویتنام ظرفیت های خوبی دارد که می توان از این ظرفیت ها برای ارتقاء سطح روابط تجاری دو کشور استفاده کرد که کمیسیون مشترک دو کشور تفاهماتی در زمینه های مختلف داشته است.

وی با بیان اینکه ایران در زمینه داروسازی و تجهیزات پزشکی پیشرفت خوبی داشته که می تواند به ویتنام کمک کند، ادامه داد: ویتنام در زمینه کشاورزی گام خوبی برداشته که ایران می تواند از این پیشرفت ها استفاده کند.

علاقمندی تجار ایرانی برای گسترش روابط تجاری با ویتنام

لاریجانی بر علاقمندی تجار ایرانی برای گسترش روابط تجاری با ویتنام تاکید کرد و اظهار داشت: همکاری های توریستی و فرهنگی یکی از حوزه هایی است که گسترش آن مورد توجه مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: اخیرا روابط خوبی بین ایران و ویتنام برای توسعه توریست فراهم شده است.

ریشه مناقشات تروریستی منطقه تجاوزات نظامی آمریکا است

لاریجانی با بیان اینکه منطقه درگیر مناقشات تروریستی است، افزود: در عراق و سوریه و همچنین افغانستان در گذشته شاهد درگیری های تروریستی هستیم که یکی از ریشه های آن تجاوز نظامی آمریکا در منطقه است.

وی ادامه داد: این یک تجربه است که هرجا که آمریکا دخالت نظامی کرده جریان های تروریستی از آنجا فعالیت خود را آغاز کرده است و عملا آمریکایی ها در ایجاد و گسترش تروریسم نقش دارند.

در سوریه با همکاری ایران، روسیه و ترکیه گام‌های خوبی برای مبارزه با تروریسم برداشته شد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم مصمم بوده و به کشورهای اطراف که از ما درخواست کمک کرده‌اند کمک کرده است، ادامه داد: در سوریه با همکاری ایران، روسیه و ترکیه گام‌های خوبی برای مبارزه با تروریسم و استقرار امنیت برداشته شد.

غربی‌ها از آشفتگی‌ در منطقه برای فروش سلاح خود استفاده می‌کنند

وی با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر آمریکا در بمباران سوریه نشان داد که موافق برقراری آرامش در سوریه نیستند، یادآور شد: غربی‌ها از آشفتگی‌ در منطقه برای فروش سلاح خود استفاده می‌کنند، اما ما مصمم هستیم شرایط منطقه را امن کنیم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مسائل سوریه باید از طریق سیاسی انجام شود نه نظامی، افزود: در موضوع یمن نیز تأکید کرده‌ایم که حل مسئله از طریق گفت و گوی سیاسی است، البته متأسفانه برخی کشورها به دنبال گزینه نظامی رفته‌اند که مشکلاتی به وجود آورده است.

سلاح شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای در دکترین استراتژیک ایران وجود ندارد

وی با تأکید بر اینکه سلاح شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای در دکترین استراتژیک ایران وجود ندارد و ایران استفاده از آن را محکوم می‌کند، ادامه داد: در موضوع سوریه غربی‌ها بهانه سلاح شیمیایی را علم می‌کردند که صحیح نیست چرا که در این صورت باید فرصت می‌دادند هیئت سازمان ملل این موضوع را بررسی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران قربانی سلاح‌های شیمیایی در جنگ صدام علیه ایران است، تصریح کرد: این حادثه در سوریه پشت صحنه‌ای برای ایجاد بهانه غربی‌ها دارد.

در ادامه این دیدار خانم نوین وین تی کیم آن با ارائه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ویتنام، گفت: ثبات سیاسی و اجتماعی به جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت زندگی مردم ویتنام کمک کرده است.

رئیس مجلس ویتنام افزود: ما شرایط ایران شامل مشکلات تحریم اقتصادی و بی‌ثباتی منطقه‌ای که کم و بیش روی ایران تأثیر دارد را درک کرده و آماده همکاری با ایران هستیم.

وی ادامه داد: ویتنام از امضاء برجام استقبال کرده و از این توافق‌نامه حمایت می‌کند و امیدوارم مردم ایران بتوانند با این توافقنامه زندگی خود را توسعه دهند.

رئیس مجلس ویتنام بر توسعه روابط پارلمانی دو کشور تأکید کرد و اظهار داشت: سطح همکاری‌های ایران به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی باید گسترش یابد تا بتوان سطح مبادلات را افزایش داد و در این راستا باید محدودیت‌هایی همانند مشکلات بانکی رفع شود.

وی همچنین خواستار تقویت همکاری با ایران در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات شد و افزود: گسترش این روابط برای توسعه و جهش اقتصادی دو کشور ضروری است.

رئیس مجلس ویتنام از حمله هوایی آمریکا به سوریه ابراز نگرانی کرد و افزود: با هر اقدام علیه مردم بی‌گناه این کشور مخالف هستیم و تمام کشورها باید بر اساس منشور سازمان ملل عمل کنند.