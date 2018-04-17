به گزارش خبرنگار مهر، دو سال پیش بود که اولین دوره مربیگری سطح ۳ فوتسال با حضور «ویکتور هرمانس» مربی هلندی و «الینی» مربی بدنساز برزیل برگزار شد و تعدادی از مربیان ایرانی با حضور در این دوره، بالاترین مدرک مربیگری در فوتسال را دریافت کردند.

طبق برنامه کمیته آموزش فدراسیون فوتبال قرار است دومین دوره مربیگری سطح ۳ مردادماه برگزار شود و ۲۰ مربی در این دوره حاضر خواهند بود.

حسین شمس یکی از مدرسان بین المللی فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: این دومین بار است که دوره سطح ۳ در ایران و آسیا برگزار می شود. اولویت برای حضور در این دوره با مربیان و بازیکنان تیم ملی، مربیان لیگ برتری، مربیان لیگ دسته اول و دسته های پایین تر است. تا الان ۴۰ نفر برای این دوره ثبت نام کرده اند که بعد از بررسی در کمیته مربوطه، ۲۰ مربی تایید می شوند.

وی در خصوص اینکه این کمیته متشکل از چه کسانی است؟ گفت: این کمیته متشکل از بنده، مسئول کمیته آموزش فدراسیون و ناصر صالح دیگر مدرس فوتسال است. باتوجه به بالابودن سطح تقاضا برای شرکت در این دوره، از پذیرفتن مربیان خارجی معذور هستیم.