کشف و ضبط ۳۰ قطعه سکه ساسانی و سلوکی در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور، سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت‌الهی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تعاملات سازنده بین یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه و پلیس فرودگاه و به محض کسب خبر واصله مبنی بر وجود تعدادی سکه قدیمی در بسته‌ای پستی از سوی عوامل پلیس فرودگاه، اکیپ نیروهای حفاظت میراث‌فرهنگی این استان به سرپرستی فرمانده یگان در محل حاضر شدند و ضمن بررسی‌های کارشناسی ضمن تأیید وجود ۳۰ قطعه سکه قدیمی از جنس آلیاژ در بسته پستی ارسالی و با توجه به احتمال تاریخی بودن سکه‌های مکشوفه، نسبت به انتقال آنها به واحد کارشناسی استان اقدام شد.

او افزود: در پی کارشناسی‌های فنی انجام شده از سوی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اصالت اشیای مکشوفه تأیید و قدمت آن‌ها دوره ساسانی و سلوکی تخمین زده شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: در ادامه روند پیگیری موضوع، فرستنده بسته پستی از سوی پلیس فرودگاه به محل احضار شد و همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی استان شد.