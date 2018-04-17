حمایت شورای شهر تهران از مکان های فرهنگی و تاریخی

به گزارش روابط عمومی موزه سینمای ایران، محمدجواد حقشناس رییس و الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و همچنین متخصصان، مدیران و کارشناسان شورای میراث شهر، عصر دوشنبه ۲۷ فروردینماه ۹۷ از موزه سینمای ایران بازدید کردند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی گفت: قرار گرفتن موزه سینمای ایران در یکی از زیباترین بناهای شهر تهران، این مکان تاریخی را از اهمیت فوقالعادهای برخوردار کرده است.
حق شناس با بیان اینکه سینمای ایران در دنیا به عنوان سینمای مولف شناخته شده است، افزود: با توجه به اینکه سینمای ایران از جایگاه مهمی در سینمای جهان برخوردار است و از سینماهای مولف و پرطرفدار به حساب میآید، باید این موزه مورد حمایت ویژهای قرار گیرد و ارتقاء یابد.
وی ضمن اعلام حمایت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از موزه سینمای ایران، گفت: این کمیسیون در برنامهریزیهای فرهنگی خود به منظور بانشاط و باطراوت ساختن شهر تهران بایستی به مکانهای تاریخی، فرهنگی و هنری همچون موزه سینمای ایران توجه ویژه و خاصی داشته باشد.
در این بازدید علیرضا قاسمخان مدیرعامل موزه سینمای ایران که اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران را همراهی میکرد، در معرفی موزه و برنامههای این مکان تاریخی، توضیحاتی ارائه داد.
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