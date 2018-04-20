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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

پایان فیلمبرداری «دختر شیطان» در بمبئی

پایان فیلمبرداری «دختر شیطان» در بمبئی

فیلمبرداری فیلم سینمایی «دختر شیطان» محصول مشترک سینمای ایران و بالیوود هندوستان در شهر بمبئی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور بعد از چهل و پنج جلسه فیلمبرداری در کشور هند به پایان رسید و تیم ایرانی بیست و پنج نفره فیلم فردا به کشور بر می‌گردند.

تدوین همزمان «دختر شیطان» توسط حسین زندباف آغاز شده است و علیرضا علویان صداگذاری فیلم را برعهده دارد. «دختر شیطان» از حجم وسیعی از جلوه های بصری برخوردار است و هادی اسلامی مدیر این بخش است.

این فیلم سینمایی بعد از «سلام بمبئی» دومین فیلم مشترک ایران ‌و هند محسوب می شود.

ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکی شروف، گلشن گروور، سیمران میشکروتی، محمدرضا شریفی نیا و فردین حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

عکس کنار خبر از علی محمدپور است.

کد مطلب 4275904
آروین موذن زاده

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