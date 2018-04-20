پایان فیلمبرداری «دختر شیطان» در بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور بعد از چهل و پنج جلسه فیلمبرداری در کشور هند به پایان رسید و تیم ایرانی بیست و پنج نفره فیلم فردا به کشور بر می‌گردند.

تدوین همزمان «دختر شیطان» توسط حسین زندباف آغاز شده است و علیرضا علویان صداگذاری فیلم را برعهده دارد. «دختر شیطان» از حجم وسیعی از جلوه های بصری برخوردار است و هادی اسلامی مدیر این بخش است.

این فیلم سینمایی بعد از «سلام بمبئی» دومین فیلم مشترک ایران ‌و هند محسوب می شود.

ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکی شروف، گلشن گروور، سیمران میشکروتی، محمدرضا شریفی نیا و فردین حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

عکس کنار خبر از علی محمدپور است.