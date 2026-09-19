به گزارش خبرگزاری مهر، الیستر شکری، ایسان قاسمی، اسما شجاعی و شادی اشرفی، چهار ورزشکار شایسته و توانمند اردبیلی، با نظر کادر فنی تیم ملی به این مرحله از اردو دعوت شده‌اند تا در مسیر آماده‌سازی تیم ملی و انتخاب نفرات نهایی اعزامی به رقابت‌های آسیایی داخل سالن ریاض حضور داشته باشند.

دعوت هم‌زمان چهار ورزشکار از استان اردبیل به اردوی تیم ملی، بیانگر ظرفیت و توانمندی بالای ورزش بانوان استان در رشته کبدی و حاصل تلاش مستمر مربیان، ورزشکاران و مجموعه ورزش اردبیل در مسیر استعدادیابی و پرورش قهرمانان ملی است.

حضور این چهار بانوی اردبیلی در اردوی تیم ملی، فرصت ارزشمندی برای آنان فراهم کرده است تا با اثبات توانمندی‌های خود، برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی و حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض تلاش کنند.

تداوم حضور ورزشکاران اردبیلی در اردوهای تیم‌های ملی، علاوه بر تقویت جایگاه این استان در ورزش قهرمانی کشور، نشان‌دهنده روند رو به رشد ورزش بانوان و ظرفیت‌های قابل توجه اردبیل در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی است.