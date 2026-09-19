به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در سخنانی تصریح کرد: چرا آمریکایی ها باید با وارثان تمدن پارس وارد جنگ می شدند؟ آنها هرگز در برابر هیچ کس زانو نزده اند.

وی در سخنانی که حساب کاربری کلش ریپورت آن را بازنشر داد تاکید کرد: آیا آمریکایی ها این تاریخ را نمی دانند؟ آنها می دانند. آنها می گویند که ایرانی ها در دهه ۱۹۷۰ به سفارت آمریکا حمله کردند و آن را تخریب کردند.

لوکاشنکو تصریح کرد: خب، اگر در جریان جنگ جهانی دوم نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از مردم ما کشته شدند، آیا باید دوباره به سمت غرب برویم و بار دیگر آلمانی ها را تکه تکه کنیم؟ نه.

وی گفت: آنها تصمیم گرفتند جنگ را آغاز کنند. اما این دلیل آن نبود. ثروت های ایران دلیل اصلی است. اکنون این نبرد در جریان است.