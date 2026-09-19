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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

لوکاشنکو: ایرانی‌ها هرگز در برابر هیچ کسی زانو نزده‌اند

لوکاشنکو: ایرانی‌ها هرگز در برابر هیچ کسی زانو نزده‌اند

رئیس جمهور بلاروس با اشاره به عظمت تاریخ ایران از جنگ افروزی آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در سخنانی تصریح کرد: چرا آمریکایی ها باید با وارثان تمدن پارس وارد جنگ می شدند؟ آنها هرگز در برابر هیچ کس زانو نزده اند.

وی در سخنانی که حساب کاربری کلش ریپورت آن را بازنشر داد تاکید کرد: آیا آمریکایی ها این تاریخ را نمی دانند؟ آنها می دانند. آنها می گویند که ایرانی ها در دهه ۱۹۷۰ به سفارت آمریکا حمله کردند و آن را تخریب کردند.

لوکاشنکو تصریح کرد: خب، اگر در جریان جنگ جهانی دوم نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از مردم ما کشته شدند، آیا باید دوباره به سمت غرب برویم و بار دیگر آلمانی ها را تکه تکه کنیم؟ نه.

وی گفت: آنها تصمیم گرفتند جنگ را آغاز کنند. اما این دلیل آن نبود. ثروت های ایران دلیل اصلی است. اکنون این نبرد در جریان است.

کد مطلب 6951460

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    نظرات

    • علی م IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
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      ما ملت بزرگ ایران برای دفاع از کشور حاکمیت امنیت آب وخاک وشرف خود در برابر دشمن اجنبی بر دو اصل استواریم و تغییر ناپذیر است و جزآن راهی نیست ۱- دفاع ومقاومت همه جانبه تا آخر ۲- در این مسیر یاپیروزی قاطع ویا شهادت

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