به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کلانتری با اشاره به اشتباهات داوری بازی این تیم مقابل مس در هفته سی و دوم لیگ برتر، گفت: ما هم راضی نبودیم آقای بنیادی فر داور این مسابقه شود. کمیته داوران باید توجه داشته باشد داوری را انتخاب کند که بتواند جوی که علیه خودش است را کنترل کند.

وی افزود: نمی گویم باید در بازی با مس کرمان پیروز می شدیم. این بدترین مسابقه ما بود ولی نگاه کنید با یک امتیاز، چقدر شرایط جدول تغییر کرد.

سرمربی فجر از عملکرد داور بازی خونه به خونه با شهرداری هم انتقاد و تاکید کرد: در این مسابقه پرنده در آسمان پرید و برای خونه به خونه پنالتی گرفتند. حالا این تیم سه امتیاز از ما جلو افتاده است. چه کسی جواب ما را می دهد که با خون و دل خودمان را به بالای جدول رسانده بودیم؟

کلانتری ادامه داد: تیم هایی داریم که ۷۰ درصد پرداختی به بازیکنانشان داشته اند و در اعتصاب هستند اما تیم فجر تا الان ۴۸ درصد پرداختی داشته است. هیچ حرفی هم نزدیم و هجمه زیادی هم علیه تیم ما ایجاد شد. با خون دل و گریه و زاری امتیاز جمع کردیم ولی راحت این اتفاقات می افتد.

سرمربی فجر در پایان گفت: می دانم بازی بعدی ما با نساجی چقدر حساس است ولی از کمیته داوران می خواهم داور شجاع و عادل را برای این مسابقه انتخاب کند.