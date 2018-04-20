اقتدار کشور مرهون حضور نیروهای مسلح آماده و توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: جا دارد قبل از هر چیز این ایام فرخنده و مبارک و آغاز ماه شعبان را خدمت همه شما نمازگزاران عزیز تبریک عرض کنم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ماه شعبان، یادآور شد: این ماه بهترین بستر برای تزکیه روح و بهره‌برداری از نعمات الهی است و مسلمان باید به بهترین شیوه از این فرصت بسیار ارزشمند استفاده کنند.

امام جمعه سنندج ضمن تبریک فرارسیدن روز پاسدار و روز جانباز، بیان کرد: امروز کشورمان به برکت حضور نیروهای مسلح قدرتمند و توانمند است که در تمامی صحنه ها از دستاوردهای خود دفاع می کند.

وی افزود: نیروهای مسلح ما در زمان های مختلف و در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی رشادت و ایثارگری های زیادی داشته اند و به همین دلیل همه وظیفه دارند تا همواره قدردان این ایثارگری ها باشند.

ماموستا خدایی به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: : نقش نیروهای مسلح به ویژه سبزپوششان سپاه در دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به هفته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد و نقش‌آفرینی در زمینه حمایت و کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه خدمات ارزشمندی است که از سوی بنیاد مسکن انجام شده است.

امام جمعه سنندج افزود: انتظار می رود که در سایه تلاش های صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن شاهد ارائه خدمت رسانی بهتری به اقشار مختلف مردم به ویژه در مناطق روستایی در استان کردستان باشی.

وی با بیان اینکه دین اسلام مانند بسیاری از ادیان الهی برای نزدیک کردن انسان به خداوند تبارک و تعالی آمده است، افزود: عمل به دستورات دین مبین اسلام همواره باید در اولویت قرار گیرد.

ماموستا خدایی همچنین به ایام هفته سلامت نیز اشاره کرد و افزود: سلامت یکی از نعمت های الهی است و همه باید در هر شرایطی مراقب خود باشند و سلامت خود و جامعه را تامین کنند.