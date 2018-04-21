حجت‌الاسلام مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات قرآن اوقاف در رشته‌های حفظ ۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، اذان، ابتهال، دعاخوانی، تفسیر قرآنی، حفظ موضوعی قرآن، نهج البلاغه برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی بیان کرد: تا پایان فروردین ماه از بشرویه ۵۴، بیرجند ۲۳۱، زیرکوه ۲۰۰، خضری ۶۱، خوسف ۳۰، سرایان ۷۲، سربیشه ۲۴، طبس ۱۱۱، فردوس ۱۲۹، قائن ۱۲۷و نهبندان ۴۸ نفر در این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.

عباسی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت هزار و ۸۷ نفر از خراسان‌جنوبی تا پایان فروردین ماه برای شرکت در چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف ثبت‌نام کردند.

وی افزود: به تفکیک رشته‌ها نیز در رشته اذان ۴۷ نفر، تفسیر قرآن، ۳۸۳، حفظ ۱۰ جزء ۸۵ نفر، حفظ ۲۰ جزء ۴۶ نفر، حفظ ۵ جزء ۱۳۲ نفر، حفظ کل ۲۳ نفر، حفظ موضوعی قرآن ۳۹ نفر، نهج البلاغه ۲۸ نفر، دعاخوانی ۱۰۱ نفر، قرائت ۷۳ نفر و در رشته ترتیل ۱۳۲ نفر شرکت کردند.

رئیس اداره قرآن اوقاف خراسان‌جنوبی ادامه داد: بر اساس این آمار رشته‌های معارفی بیشترین متقاضی و داوطلب را در بین سایر رشته‌های مسابقه داشته است.

عباسی افزود: ثبت‌نام برای رشته‌های شفاهی مسابقات قرآن ۳۱ فروردین ماه به پایان رسیده است ولی متقاضیان در رشته‌های معارفی تا ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند به سایت رسمی مسابقات قرآن اوقاف مراجعه و ثبت‌نام کنند.

وی گفت: این مسابقات در بین خواهران و برادران بالای ۱۸ برگزار شده و حدأکثر سن به جز در متقاضیان رشته‌های معارفی ۴۰ سال است.

رئیس اداره اوقاف خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه تنها در یک رشته معارفی می‌توان ثبت‌نام کرد، یادآور شد: شرکت‌کنندگان در رشته قرائت یا حفظ، نمی‌توانند در رشته اذان و دعاخوانی شرکت کنند.