به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی سایپا با گسترش فولاد گفت: بازی مهمی با گسترش فولاد داریم. این دیدار فینال است و می خواهیم در دو فینال باقیمانده به برد برسیم تا به سهمیه آسیا برسیم. تنها راهمان برای آسیایی شدن برد است. باید ببریم.

وی بار دیگر از صحبت کردن با دوربین های تلویزیونی صدا و سیما امتناع کرد و در اینباره اظهار داشت: من مشکلی با صدا وسیما ندارم. آنها با دایی مشکل دارند. به وظیفه ای که بر گردن دارم عمل می کنم و با تلویزیون صحبت نمی کنم.

سرمربی سایپا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر صحبت هایی که با گسترشی ها توسط تیم های رقیب شده است تا محکم بازی کنند، گفت: از خدایم است تا آنها با تمام قوا به میدان بیایند و بهترین بازی‌ها را انجام بدهند. اینجوری برای ما هم بهتر است. نه تنها گسترش بلکه همه تیم ها باید با تمام وجود به میدان بروند.

دایی در ادامه در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه پرداخت مطالباتش با باشگاه پرسپولیس به کجا رسید؟ اظهار داشت: آقایان خودشان را به خواب خرگوشی زده اند. دو سه هفته دیگر ناظران AFC می آیند و فکر کنم آقایان مشکل ما را حل می کنند. نمایندگان AFC خیلی بهتر می توانند بگویند این آقایان چه کار می کنند. چهار ماه از آخرین تماس مسئولان پرسپولیس با من می گذرد.

سرمربی سایپا درباره بحث ادامه همکاری اش با سایپا اظهار داشت: تمام فکر و ذکرم معطوف به دو بازی پیش رو است. پس از آن برای فصل بعد تصمیم می گیرم.

وی در خصوص پیشنهاد سایر باشگاه ها به مهدی ترابی و علی قلی زاده، تصریح کرد: ترابی با سایپا قرارداد دارد و می ماند. قلی زاده هم خودش می تواند تصمیم گیری کند که چه آینده ای برای خودش رقم بزند. او بازیکن آزاد می شود.

دایی در ادامه راجع به احتمال سرباز شدن ترابی در فصل آینده اظهار داشت: شما ببینید بازیکنانی که می توانستند سربازی خود را دیرتر بروند اما این کار را نکردند چه سرنوشتی پیدا کردند. ترابی باید خیلی خوب تصمیم گیری کند. او می تواند لژیونر شود و به یک تیم خوب برود. او بچه نیست.

سرمربی سایپا در خصوص عملکرد مناسب لژیونرها در هفته های گذشته لیگ های اروپایی گفت: برای آنها خیلی خوشحالم . آنها سرمایه های فوتبال ایران هستند و امیدوارم بهترین عملکرد را داشته باشند. اما درباره موفقیت تیم ملی باید بگویم بازی های جام جهانی خیلی سخت است. بهترین تیم آسیا و تیم اول آفریقا به همراه بهترین تیم های اروپا با ما همگروه هستند. کار دشواری داریم و امیدوارم بازی های خوبی از ایران شاهد باشیم.