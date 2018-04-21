به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمودی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، با اشاره به اجرای طرح‌های راهسازی در مناطق مختلف شهرستان شهرضا، اظهار داشت: آغاز مراحل اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح «بسیج»، «منظریه» و ورودی جرم‌افشار و منوچهرآباد و تکمیل فاز اول پروژه شش بانده کردن مسیر شهرضا – اصفهان، از جمله این طرح‌هاست.

وی همچنین با اشاره به آغاز پروژه تکمیل فاضلاب شهرضا از ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال، ابراز کرد: پس از پیگیری‌های مستمر، دستگاه‌های هوازی تصفیه خانه نصب شده تا در این مرحله مشکل مردم محلات جرم‌افشار، منوچهرآباد و نسیم‌آباد برطرف شود.

نباید از فیلترینگ تلگرام برداشت سیاسی کرد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر احتمال فیلترینگ تلگرام، تأکید کرد: فیلترینگ تلگرام به دلیل آسیب‌هایی است که در این زمینه متوجه کشور شده است، بنابراین نباید از این مسئله برداشتی صرفا سیاسی شود.

وی با بیان اینکه منع استفاده از فناوری‌های نوین کار درستی نیست، تصریح کرد: باید پیش از ورود یک فناوری جدید به کشور، در مورد آن فرهنگسازی شود.

محمودی با بیان اینکه از ۲۰۰ میلیون کاربر تلگرام، ۴۰ میلیون نفر ایرانی هستند، اظهار کرد: ترویج استفاده و خرید ارز مجازی باعث خروج یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز از کشور شد، این مسئله در کنار سایر پیامدهایی است که استفاده از فضای مجازی به دنبال داشته است.

وی گفت: فضای مجازی اقتصاد، مسائل اجتماعی و حتی فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

پیگیری فراکسیون زنان مجلس در خصوص مسئله برخورد مامور نیروی انتظامی با یک دختر

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: به تازگی فیلمی از برخورد یک مأمور با یک دختر در فضای مجازی منتشر شده است که درباره جزئیات آن اطلاع درستی نداریم، اما انجام اینگونه امور زیبنده کشور ما نیست.

وی تصریح کرد: اینگونه حرکات را محکوم می‌کنیم، فراکسیون زنان مجلس این مسئله را پیگیری می‌کند، همه افراد هم باید بدانند که در کشور ما قانون حاکم است و انجام این گونه اقدامات در شأن ضابطان قضایی و موقعیت داخلی و خارجی کشور نیست.

محمودی همچنین بیان کرد: طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتی در فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده است زیرا باید زمینه مناسب برای گردش نخبگان در کشور فراهم شود.

وی اظهار کرد: برخی افراد خواسته یا ناخواسته به دنبال ترویج یأس و ناامیدی در بین مردم هستند، مردم سرمایه اصلی نظام هستند و اگر یأس و ناامیدی در میان آنها نهادینه شود، ضربات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.