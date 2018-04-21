به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بازی‌های حساس هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ فردا بین دو تیم استقلال و پیکان است. دو تیم در حالی یکدیگر را دیدار می کنند شاگردان شفر در استقلال به سختی به دنبال کسب عنوان نایب قهرمانی در لیگ برتر هستند اما شاگردان جلالی در بهترین حالت می توانند نیم نگاهی به کسب سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند. امتیازات دو تیم به هم نزدیک است. آبی پوشان با ۴۸ و پیکانی ها با ۴۵ امتیاز در همسایگی یکدیگر در جدول قرار دارند و رده های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.

* قربانی و آقاخان بهترین گلزنان دو تیم

در تیم استقلال علی قربانی با ۷ گل زده بهترین گلزن این تیم است و در تیم پیکان مرتضی آقاخان با ۶ گل در این زمینه حرف اول را می‌زند. هر دو تیم دو بازیکن ۵ گله دارند که دومین گلزنان برتر آنها هستند. فرشید اسماعیلی در استقلال و مهدی شیری در پیکان مشترکا با ۵ گل زده بعد از گلزنان نخست تیمشان در رده دوم قرار دارند. ضمن این که در تیم استقلال بازیکنان چهار گله هم به چشم می‌خورند که می‌توان به سرور جباروف و داریوش شجاعیان اشاره کرد.

* شجاعیان، گل‌سازترین بازیکن استقلال

داریوش شجاعیان که به همراه سرور جباروف با ۴ گل زده سومین گلزن برتر آبی پوشان در لیگ برتر است، در کار گلسازی برای این تیم در لیگ برتر حرف اول را می زند. او با ۴ پاس گل نفر اول در صف گل‌سازان استقلال است و بعد از او علی قربانی و فرشید اسماعیلی با ۳ پاس گل در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در تیم پیکان نیز صادق بارانی و شاهین ثاقبی هر کدام با ۲ پاس گل بهترین گل‌سازان این تیم هستند.

* چشمی، خشن‌ترین بازیکن استقلال

روزبه چشمی به لحاظ دریافت کارت زرد در تیم استقلال جلوتر از سایر بازیکنان این تیم است. مدافع ملی پوش آبی‌ها با ۸ کارت زرد یکی از پرکارت ترین بازیکنان لیگ برتر و خشن ترین بازیکن استقلال است. جباروف، شجاعیان و باقری هر یک با ۴ کارت زرد بعد از چشمی دیگر بازیکنان پر کارت استقلال هستند. هیچ یک از بازیکنان استقلال کارت قرمز دریافت نکرده‌اند.

* خشن‌ترین بازیکنان پیکان

پیکان هم تیمی است که در دریاف کارتهای رنگی در رده تیم‌های پر کار لیگ برتر بوده است. در این تیم از نظر گرفتن کارت زرد امیر حسین کریمی و مهدی مومنی با ۵ اخطار و امیر حسین صادقی و مرتضی آقاخان با ۴ اخطار از دیگر بازیکنان پر کارت این تیم هستند.

به لحاظ دریافت کارت قرمز هم در تیم پیکان دو بازیکن با دو بار اخراج شدن در طول بازی‌های این تیم صاحب رکورد هستند که این دو بازیکن سجاد مشکل پور و محمدصادق بارانی هستند.