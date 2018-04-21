به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی رحیمی زاد بعد از ظهر شنبه در بازدید از باغات میوه در مشگین شهر افزود: طی هفته گذشته و در آخرین روزهای فروردین ماه بارش برف و بویژه افت ۱۵ درجه ای دمای هوا موجب شد که برغم هشدارها و اقدامات صورت گرفته خسارت سنگینی به باغداران مشگین شهر وارد شود.

وی با بیان اینکه در مدت دو تا سه روز دمای هوا در این شهرستان تا منفی سه و حتی چهار درجه کاهش یافته بود، تصریح کرد: سرمای بی سابقه در این فصل درختان میوه این شهرستان را که شکوفه داده و به بار نشسته بودند، از بین برد.

فرماندار مشگین شهر میزان خسارت به باغات این شهرستان را براساس برآوردهای کارشناسان جهادکشاورزی بیش از ۸۰ درصد برشمرد و یادآور شد: ۱۰۰ درصد درختان گردو، ۹۰ درصد تاکستان های انگور و ۷۰ درصد سایر محصولات باغی براثر سرمازدگی خسارت دیده اند.

وی وارد شدن این میزان خسارت را با وجود تدابیر و اقدامات انجام شده از سوی مسئولان و باغداران دانست و متذکر شد: باغداران مشگین شهر با دارا بودن ۱۴ هزار هکتار باغ میوه سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات سردرختی به بازار عرضه می کنند.

رحیمی زاد با اشاره به سنگین بودن خسارت ناشی از سرمازدگی خواستار حمایت فوری و جبران خسارت باغداران این شهرستان شد و تاکید کرد که صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید نسبت به برآورد خسارت وارده و پرداخت غرامت باغداران اقدام کند.

وی از بانک های عامل نیز خواست با توجه به این خسارت زمینه استمهال بدهی کشاورزان را فراهم کنند.