به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، مهرداد جهاندیده اظهار داشت: در سال ۹۶، در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمند سازی افراد، اشتغال ودرآمدزایی، جلوگیری از گرایش به اعتیاد و بازگشت مجدد زندانیان به زندان ۳۲۰هزار و ۸۷۰ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی به زندانیان استان ارائه شده است.

سرپرست فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: مجموع آموزش‌های ارائه شده معادل یک هزار و ۴۵۸ نفر دوره آموزشی است که از این تعداد ۱۵۵نفر دوره آنها برای بانوان و یک هزار و ۳۰۳ نفر دوره آن برای آقایان ارائه شده است.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌های مهارتی در بین زندانیان استان، هدف از ارائه این آموزش‌ها را ایجاد انگیزه، امید به زندگی و اشتغال آنان پس از آزادی عنوان کرد.