استقلال به خودباوری رسیده است/ «شفر» مثل یک رهبر ارکستر است

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار استقلال برابر پیکان تهران گفت: آبی پوشان بازی قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند. پیش بینی می کردم که این بازی با نتیجه ۲ بر بک به پایان برسد حتی زمانی که استقلال از حریف خود عقب بود می دانستم که این تیم در پایان پیروز خواهد شد.

ماجدی تاکید کرد: خوشحالم که این روزها استقلال به یک خودباوری کامل رسیده است و کادرفنی آن تفکرات شکست را که در ذهن بازیکنان حک شده بود کاملا تغییر داده است. یک نیروی محرکه در بازیکنان وجود دارد که بازی را برگرداندند. باوجود اخراج شجاعیان، همه فکر می کردند این تیم دفاعی بازی خواهد کرد ولی شاهد بودیم که استقلال دست از بازی هجومی برنداشت و توانست موفق باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمربی استقلال به بازیکنان هیجان و شور و شوق القا کرده است. شفر این روزها یک رهبر ارکستر خوب است و حتی در زمان نبود یکی از نوازندگان هم هارمونی از بین نرفت و بقیه نوازندگان خلاء بوجود آمده را پر کردند.

ماجدی تاکید کرد: آینده استقلال را خوب می بینم زیرا شفر توانسته تیم را متحول کند. بازیکنان به مربی خود اعتماد و اعتقاد دارند و آنها می توانند کنار یکدیگر تیم موفقی را داشته باشند.

پیشکسوت استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا استقلال می تواند در دیدار برابر سپاهان از هفته پایانی لیگ برتر فینال جام حذفی برابر خونه به خونه و مرحله حذفی لیگ قهرمانان مقابل ذوب آهن موفق باشد یا خیر، گفت: آبی پوشان بازیهای سختی را پیش رو دارند. استقلال باید نتایج خوبی را مقابل حریفان کسب کند البته تنها این نیست که تیم قهرمان شود بلکه باید بازیهای زیبایی هم به نمایش بگذارد.

ماجدی در خصوص اعتراضات پیاپی شفر به داور دیدار تیمش برابر پیکان هم گفت: وقتی راجع به شفر، کی روش و یا امیر قلعه نویی صحبت می کنیم می دانیم که آنها استرس بالایی دارند. ما در منزل می نشینیم خیلی راحت بازی را از تلویزیون تماشا می کنیم اما من تجربه حضور در نیمکت را دارم و کنار مربیانی بوده ام که فشار زیادی نیز تحمل کرده اند. حتی خود من به خاطر همین فشار و استرس زیر سرم رفته ام. آن زمان مربیان تحت فشار زیادی هستند.

وی گفت: فشار زیاد و استرس باعث می‌شود تا ناخودآگاه سرمربیان واکنش غیرعادی داشته باشند و داوران هم می دانند که این مسئله عادی است. مربی پرخاشگری و بی ادبی نمی کند بلکه به خاطر فشار زیادی که بر روی اوست و باید پاسخگوی مدیران باشگاه، هواداران و حتی بازیکنان باشند. این موضوع طبیعی است و در همه جهان وجود دارد. به عنوان نمونه می توانم در خصوص گواردیولا صحبت کنم که در دیدار برابر منچستر یونایتد به داخل زمین رفت و اخراج هم شد.

پیشکسوت استقلال در خصوص سقوط نفت تهران و سیاه جامگان هم گفت: این موضوع تاسف بار بود. البته باید به سلسله مراتب این موضوع فکر کنیم. اولین بحث مدیریت، بودجه و زیرساخت است که باعث سقوط تیم ها می‌شود. شاید کادر فنی در مراحل بعدی قرار دارد اما یادمان باشد که تیم هایی مثل پارس، صبای قم و راه آهن برای ما تجربه خوبی بودند. اگر می خواهیم در ادامه راه موفق باشیم باید در یک مسیر حرکت کنیم. متاسفانه سیاه جامگان و نفت دو تیم قدیمی با فوتبال لیگ برتر خداحافظی کردند.