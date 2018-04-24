جزییات جشنواره پویانمایی تلویزیون تشریح شد/ ۶ هزار دقیقه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون امروز سه شنبه چهارم اریبهشت با حضور علی دارابی معاون امور استان های صدا و سیما برگزار شد.

دارابی در این نشست گفت: پویانمایی و انیمیشن یکی از ساختارهای مهم در برنامه سازی صدا و سیما است و نه تنها کودکان و نوجوانان که بزرگسالان را هم در برمی گیرد.

وی ادامه داد: مسئولیتی که رییس رسانه ملی بر عهده ما گذاشت این بود که با توجه به ظرفیت هایی که در استان ها داریم در حوزه پویانمایی جشنواره را برگزار کنیم. همچنین استان ها در سه بحث آثار تولیدی انیمیشن و آثار نمایشی قطب بندی شدند و نیروهای جوان و حرفه ای در همه نقاط کشور در این حوزه ها وجود دارد.

معاون امور استان های صدا و سیما تصریح کرد: ما باید بتوانیم یک نهضت به معنای واقعی برای کار انیمیشن راه بیندازیم چراکه معاونت امور استان ها بیش از ۶ هزار دقیقه تولید انیمیشن دارد.

دارابی اضافه کرد: اگر با هدف کسب و کار نگاه کنیم انیمیشن اهمیت ویژه ای پیدا می کند و تعدادی از استان ها تجهیزات و زیرساخت های فنی مناسبی برای این منظور دارند. ما در جشنواره امسال فقط تولیدات تلویزیونی را در دستور کار قرار دادیم و در دوره های بعد تولیدات سینمایی هم داریم.

وی درباره هدف برگزاری جشنواره پویانمایی تأکید کرد: از این طریق ظرفیت ها و استعدادهایی که قابل سرمایه گذاری هستند شناسایی می شوند و یکی از دلایل انتخاب همدان توانمندی های این استان در حوزه پویانمایی بود. تشویق و ایجاد انگیزه، فراهم آوردن بستری برای شناسایی استعدادها و رونق بخشیدن به صنعت پویانمایی از اهداف ماست.

معاون امور استان های صداوسیما درباره جزییات این جشنواره عنوان کرد: ما علاوه بر فراخوان عمومی از ۳۵ نهاد و تشکل که مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعال بودند برای حضور در جشنواره دعوت کردیم. مجموعا هزار و ۱۱ اثر به جشنواره رسید که بخش عمده آنها از تولیدات بخش خصوصی است. هیات بررسی و انتخاب کارش را در ۱۶ بخش اصلی و فرعی جشنواره تمام کرده است. مجموعا تعداد ۶۷ جایزه اهدا می شود و شعار جشنواره نیز «پویانمایی ملی فرهنگ ایرانی» خواهد بود که شنبه ۱۵ اردیبهشت افتتاحیه و دوشنبه ۱۸ اردیبهشت اختتامیه آن است.

دارابی عنوان کرد: در طول سه روز برگزاری جشنواره، ۱۵ پنل علمی و کارگاه آموزشی برگزار می شود و هفته فرهنگی همدان نیز برپا خواهد شد. گروه های برنامه ساز کودک و نوجوان و شخصیت های برنامه ساز در شهرهای استان به مدت یک هفته برنامه اجرا می کنند. عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان نیز در اختتامیه جشنواره حضور دارد همچنین از جمعی از خانواده شهیدان و ایثارگران و از پیشگامان انقلاب در استان همدان در کنار هنرمندان و برنامه سازان کودک و نوجوان در حوزه پویانمایی تجلیل می کنیم.

وی ادامه داد: این نخستین گام سازمان در راستای رونق حوزه انیمیشن است. وضع موجود ما و داشته هایمان را وقتی با بازار مقایسه می کنیم، کم است و باید در زمینه پویانمایی مبتنی بر فرهنگ اسلامی تولیدات فاخر داشته باشیم. چشم انداز و افقی که سازمان دنبال می کند این است که تبدیل به قطب دینی تولیدات انیمیشن در منطقه شود.

دارابی با اشاره به آثار سینمایی گفت: خوشبختانه تولیدات خوبی در حوزه انیمیشن های سینمایی هم صورت گرفته که در دوره های بعد بررسی می شود. در حوزه محتوا و فرهنگ باید کارهایی جدی انجام دهیم و امیدواریم هدف ما در برنامه پنج ساله در راستای پویانمایی اسلامی که باید در همه کشور در دستور کار قرار بگیرد، محقق شود.

همدان می تواند قطب بزرگی نه تنها برای غرب کشور که برای همه کشور باشد.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: ما یک دوره حدودا سه ساله را مورد بررسی قرار دادیم. بخشی از انیمیشن های شرکت داده شده در جشنواره در تلویزیون پخش نشده و بخشی هم از تلویزیون پخش شده است که از میان آثار رسیده ۱۱۱ اثر در حوزه موضوعات انقلابی و دینی داریم.