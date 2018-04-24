سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیامدهای کنار رفتن تیم های لیگ برتری فوتسال و انحلال آنها روی تیم ملی فوتسال، گفت: این اتفاق صد درصد روی تیم ملی هم اثر منفی می گذارد. بازیکنان تیم ملی از کجا امرار معاش می کنند؟ مشخصا بازیکنان ملی پوش هم از باشگاه های خود حقوق می گیرند و در صورت انحلال تیم ها، ملی پوشان هم دچار مشکل می شوند.

وی تاکید کرد: اثر انصراف تیم ها از لیگ برتر روی تیم ملی مستقیم است ولی نباید دنبال مُسکن و راه حل موقت بود. باید راهکارهای خوبی پیدا کنیم. باید شرایط را به سمتی ببریم که باشگاه ها با علاقه در لیگ برتر سرمایه گذاری کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: اینکه فقط به اعزام تیم قهرمان به مسابقات برون مرزی و جام باشگاه ها اکتفا می کنیم، خوب نیست. هیات رئیسه سازمان لیگ باید وقت بگذارد و طرح بدهد. کارهای زیادی می توان انجام داد. باید فکر نو و جدیدی داشت. باید روش ها را تغییر داد. اینکه تیمی مثل تاسیسات از لیگ کنار می رود، خوب نیست.

ناظم الشریعه یادآور شد: باحضور شرکت ها و باشگاه های مختلف در لیگ برتر فوتسال، اتفاق خاصی نمی افتد. فقط یک عده آدم عاشق تیمداری و یک عده عاشق هم بازی می کنند. اتفاق خاصی مثل اینکه اسم آنها در تاریخ ثبت شود، رخ نمی دهد. باید کار بزرگی کرد. کوچکترین و حداقل کار ممکن این است که در انتهای هر فصل، بولتنی تهیه شود. هیات رئیسه باید در این زمینه کار زیادی انجام بدهد.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره آغاز اردوهای این تیم با بازیکنان جوان هم گفت: ما ۴۰ نفر را در نظر گرفته ایم. با مربیان لیگ هم صحبت داشته ایم و سعی کردیم بهترین ها انتخاب شوند. به این تیم می گوییم تیم «ب» چون کمی متفاوت است. سه اردوی مختلف داریم و سعی می کنیم تفکرات کادر فنی را به بازیکنان القا کنیم. چند بازی تدارکاتی هم در نظر داریم. در حال پشتوانه سازی برای تیم ملی هستیم. تیم ما جوان و بی تجربه است و قطعا نتایج بازی های تدارکاتی هم مهم نیست. کار سختی داریم.

ناظم الشریعه در پایان با بیان اینکه علی اصغر حسن زاده برای حفظ شخصیت تیم ملی به این اردوها دعوت شده و در کنار بازیکنان جوان حضور دارد، گفت: اعتقاد دارم باید شخصیت تیم ملی حفظ شود. مثلا وقتی می خواهیم بازی تدارکاتی برگزار کنیم، نباید دنبال کاپیتان بگردیم. درست مثل نحوه لباس پوشیدن یک مربی کنار زمین است که شخصیت تیم ملی را نشان می دهد و سرمربی باید این موارد را رعایت کند چون معرف یک کشور است.