وزیر خارجه آلمان امروز با ظریف دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان قرار است امروز با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران دیدار و درباره توافق هسته ای غرب با ایران و اختلاف نظرهای موجود میان آمریکا و اروپا در این باره گفتگو کند.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هفته جاری با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل تصمیم‌گیری درباره ماندن یا خروج آمریکا از برجام میزبان دو مقام عالی رتبه اروپایی است.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از مهمانان ترامپ در کاخ سفید هستند. برجام اصلی ترین موضوع گفتگو میان ترامپ و مقامات اروپایی گزارش شده است.

طرف های اروپایی در تلاش هستند تا ترامپ را برای حفظ برجام ترغیب و متقاعد کنند.

گفتنی است وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در اجلاس عالی رتبه «صلح پایدار» به نیویورک سفر کرده است.