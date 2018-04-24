به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم ربانی حجت‌الاسلام حبیب الله مهمان‌نواز را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم ربانی مرحوم حجة‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حبیب‌الله مهمان‌نواز را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان ایشان و عموم مردم مؤمن و وفادار خراسان شمالی تسلیت عرض میکنم. عالم با عمل و مردمی و با صداقت، صفت حقیقی و قطعی این روحانی بزرگوار بود. ایشان در دوران انقلاب پیشگام و پناه مردم و در دوران جمهوری اسلامی راهنما و شریک تلخ و شیرین زندگی آنان بود. رحمت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه‌ای

۴/ اردیبهشت ماه/ ۱۳۹۷»