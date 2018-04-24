ایران و هند می توانند روابط خود را گسترش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشور های حاشیه اقیانوس هند و در دیدار با فرمانده نیروی دریایی هندوستان اظهارداشت: حرکت هوشمندانه هندوستان در خصوص اجلاس IONS بسیار هوشمندانه بود و با برگزاری این اجلاس، کشورهای حاشیه اقیانوس هند را متوجه امنیت و لزوم آن کرد و می بینیم که تا امروز پیشرفت های قابل ملاحظه را به دست آورده است.

وی افزود: ما با استفاده از تجارب موجود در نیروهای مسلح دو کشور می توانیم روابط خود را در زمینه هوایی، دریایی و زمینی گسترش دهیم و به تبادل آموزش‌ها بپردازیم.

امیر سیاری بازدید متقابل هیئت‌های نظامی از مراکز آموزشی، نظامی و صنعتی و همچنین بحث های فنی را زمینه های همکاری دوجانبه دانست و بر برنامه ریزی در خصوص آنها تاکید کرد.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: هند و ایران می‌توانند در خصوص برگزاری رزمایش‌های مشترک امداد و نجات، مبارزه با تروریسم و تبادل ناوگروه ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: هندوستان و ایران به عنوان دو کشور موثر و قدرتمند می‌توانند همکاری‌های نزدیکتری با هم داشته باشند.

در ادامه فرمانده نیروی دریایی هند گفت: دو کشور هند و ایران یک تاریخ گسترده با هم دارند و در گذشته مردهای با مشتری با هم داشتند.

وی افزود: ما در زمینه تجارت از جمله تجارت نفت به شما نیاز داشته و در توسعه بندر چابهار با هم همکاری های خوبی داریم و اعتقاد داریم باید همکاری ها روز به روز افزون تر شود.

دریادار لانبا خاطرنشان کرد: ما در صدد افزایش همکاری‌های آموزشی و ارتقاء آن هستیم و امیدواریم در آینده با بازدیدهای آموزشی و نظامی این همکاری‌ها را ارتقا ببخشیم.