وزیر صنعت از شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی در تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان مشکلات این شهرک قرار گرفت و دستورات لازم را به معاونین خود صادر کرد.

همچنین با حضور وزیر صنعت شرکت صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت.

این واحد تولیدی که همزمان با سفر رییس جمهور و کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان شرقی افتتاح شد در زمینه تولید ورق mdf و انواع درب فعالیت می کند.

شرکت آدوپن پلاستیک پرشین ظرفیت تولید سه هزار تخته ورق mdf و ۲ هزار و ۴۰۰ تخته انواع درب را دارد و در سه شیفت کاری فعالیت می کند.

میزان اشتغال در خط تولید ورق ام دی اف ۵۰ نفر و در خط تولید انواع درب ۳۰۰ نفر است.

راه اندازی خط تولید انواع ورق MDF حدود۵۰۰ میلیارد ریال و برای خط تولید انواع درب تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.