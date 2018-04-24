بررسی لایحه جامع انتخابات در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از نهایی شدن لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت خبر داد و اظهارداشت: لایحه جامع انتخابات به صحن دولت ارائه شده و بررسی آن در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: با بررسی و تایید لایحه جامع انتخابات در هیئت وزیران بلافاصله این لایحه جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در این لایحه تمامی نواقصی که در قوانین مربوط به انتخابات وجود داشت رفع شده است؛تصریح کرد: بر اساس این لایحه تمامی مراحل برگزاری انتخابات از جمله اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

سامانی از شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداها بر اساس لایحه جدید خبر داد و گفت: عدم شفافیت در هزینه های انتخاباتی از جمله مسائلی بود که همواره از سوی گروه‌ها و اقشار مختلف از آن به عنوان یک ضعف یاد می‌شد که بدین ترتیب در این لایحه پیش‌بینی شده که هر یک از کاندیداها ملزم شدند شماره حساب انتخاباتی خود را در یکی از بانک‌ ها افتتاح کرده و نماینده مالی خود را هم جهت ارائه گزارش مالی انتخاباتی معرفی کنند.

وی تاکید کرد: با اجرای این سازوکار جدید هر یک از کاندیداها ملزم به ارائه گزارش مالی هزینه های انتخاباتی خود می شوند که این مسئله منجر به شفاف سازی هزینه های انتخاباتی برای مردم و گروه ها و جریانات خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در لایحه جامع انتخابات تمام قوانین مربوط به انتخابات تجمیع و سامان داده شده و در برخی موارد هم مورد اصلاح قرار گرفته است، گفت: در لایحه جامع انتخابات تفاوت های اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به حداقل رسیده که این مسئله موجب تسهیل فرآیند اجرای هر چه بهتر انتخابات خواهد شد.

سامانی خاطرنشان کرد: در این لایحه وظایف اجرا و نظارت در انتخابات به صورت کاملا مشخص و شفاف تعیین شده که این اقدام از تداخل های احتمالی وظایف ناظران و مجریان جلوگیری می کند.