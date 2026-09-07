کارت شرکت در آزمون کاردانی ویژه مهارتی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون شامل (۱۲) الکتروتکنیک، (۱۴) کامپیوتر، (۱۷) مکانیک خودرو، (۳۳) حسابداری) و (۳۸) تربیت بدنی در صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می شود.

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون منحصرا برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کدپیگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرا به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصا نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

آزمون صبح روز جمعه ۲۰ شهریور برگزار می شود و فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز می شود. درب های ورودی حوزههای امتحانی رأس ساعت ۷ (هفت) صبح بسته خواهد شد. از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

آدرس حوزه های برگزاری آزمون متقاضیان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است. لذا متقاضیان لازم است با توجه به نشانی محل اجرای آزمون مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، نسبت به شناسایی و حضور در حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

در جلسه آزمون به متقاضیان یک بسته آزمونی داده خواهد شد که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه است. این دفترچه آزمون شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی (شایستگی فنی و غیر فنی) در مجموع ۱۵۵ سؤال است و متقاضیان باید در مدت ۱۸۰ دقیقه باید به آن پاسخ دهند.

امکان ثبت نام در رشته های بدون آزمون پذیرش کاردانی مهارتی از ۱۶ تا ۲۰ شهریور

برای پذیرش در مجموعه های ثبت نامی: ۱۱ (الکترونیک)، ۱۵ (ساخت و تولید)، ۱۸ (صنایع فلزی)، ۱۹ (تاسیسات مکانیکی)، ۲۰ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۱ (چاپ)، ۲۲ (عمران)، ۲۳ (معماری)، ۲۵ (صنایع شیمیایی)، ۲۶ (صنایع نساجی)، ۲۷ (متالورژی)، ۲۸ (سرامیک)، ۲۹ (معدن)، ۳۰ (علوم دریایی)، ۳۴ (امور اداری)، ۳۵ (تربیت مربی کودک و مدیریت خانواده)، ۳۷ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۳۹ (هنر)، ۴۳ (امور دامی)، ۴۸ (امور زراعی و باغی)، ۵۰ (ماشین های کشاورزی)، ۵۱ (صنایع غذایی)، ۵۳ (هتلداری)، ۵۴ (حمل و نقل) و ۵۵ (مکاترونیک) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این مجموعه هاصرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد.

لذا برای متقاضیانی که در این رشته های تحصیلی ثبت نامو انتخاب رشته کرده اند، کارت شرکت در آزمون صادرنخواهد شد و متقاضیان نیاز نیست به تارنمای سازمان سنجش جهت پرینت کارت مراجعه کنند.

یادآوری مهم ۱: متقاضیان گزینش در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی (مجموعه های بدون آزمون) می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی و کد رشته محل های انتخابی خود از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

یادآوری مهم ۲: متقاضیانی که در زمان مقرر (۲۰ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵) موفق به ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل می توانند نسبت به ثبت نام در مجموعه های صرفا براساس سوابق تحصیلی (مجموعه های بدون آزمون) از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که هم اکنون علاقمند به گزینش در رشته های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است پس از اطمینان از پذیرش این موسسات در رشته امتحانی خود با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری بوسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقمندی، حداکثر تا روز پنجشنبه 19 شهریور اقدام کرده و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و نسبت به ثبت اولویت های مورد نظر خود اقدام کنند.