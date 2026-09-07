کشف ۴۸۷ فقره تخلف اضافه‌ تناژ در سمنان؛ تخلفات ۱۹ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیانا خاتمی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون راه ها در محل راهداری استان سمنان با موضوع تخلف اضافه تناژ در محورهای مواصلاتی اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۸۷ فقره تخلف اضافه تناژ در استان کشف شده است.
وی ادامه داد: تعداد کشفیات تخلفات اضافه تناژ طی پنج ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان یادآور شد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز از عوامل تهدیدکننده ایمنی تردد و زیرساختهای جادهای است.
خاتمی ادامه داد: تردد خودروهای دارای اضافه بار علاوه بر افزایش احتمال وقوع سوانح رانندگی، فشار مضاعفی به سطح راهها وارد کرده و موجب کاهش عمر مفید روسازی جادهها میشود.
وی تصریح کرد: شناسایی تخلفات اضافه تناژ با استفاده از گشتهای نظارتی در محورهای مواصلاتی استان انجام میشود و برخورد با این تخلفات با هدف صیانت از زیرساختهای جادهای و ارتقای ایمنی کاربران راه ادامه خواهد داشت.
خاتمی با تأکید بر ضرورت رعایت ظرفیت مجاز حمل بار از سوی رانندگان و شرکتهای حملونقل خاطرنشان کرد: رعایت ظرفیتهای تعیین شده نقش مهمی در افزایش ایمنی ناوگان، جلوگیری از استهلاک زودهنگام راهها و کاهش هزینههای نگهداری محورهای مواصلاتی دارد.
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